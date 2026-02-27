文化力成競爭力 屏北高中原民實驗班族語認證通過率達97％

來自台東縣武陵部落布農族的古子蕙（左四），錄取台大社工系，就讀屏北高中時積極參與部落各項文化活動與社區。（教育部提供）

文化力就是競爭力！為落實「原住民族教育法」精神，培育兼具學科能力與文化傳承力之原住民族人才，教育部國教署長期推動原住民族實驗教育，協助學校連結部落資源，開設具民族文化特色之各類課程，建立辦學特色。國立屏北高級中學原住民族實驗教育班成立屆滿16年，實驗班學生通過族語中級以上認證比例高達97%，學生古子蕙順利錄取台大社會工作學系，成為該系首位原住民學生。

教育部國教署組長孫旻儀表示，屏北高中多年努力的成果，證明了原住民族實驗教育能夠提供學生適性發展的土壤，未來將持續建立學生的民族文化自信心，提供接軌國際視野相關管道，讓多元文化在校園中開花結果，培育更多具備文化底蘊與專業素養的原住民青年才俊。

請繼續往下閱讀...

屏北高中校長林照庭表示，實驗班自106學年度起開設族語6學分必修課程，每個年級開設8到14種方言別，總數全國第一，近年實驗班學生之族語認證中級以上通過率皆超過9成，學校透過「原住民族文化」與「原鄉生態保育」兩大課程體系，並堅持高一升高二學生須參加「返鄉服務與學習」，引導學生從在地文化與實作經驗中深化學習；孩子透過認識語言與文化重新找回自我，建立身分認同後，學習目標反而更明確，文化課不僅不會影響學業，反而讓孩子的內心更穩定、更有方向。

林照庭也舉屏北高中學生古子蕙為例，透過國立台灣大學「希望入學」管道，順利錄取台大社會工作學系，成為該校首位經此管道錄取台大的原民子弟，古子蕙自國中起積極參與部落各項文化活動與社區計畫，高中就讀期間也扮演帶領者角色，進一步深化對布農文化的認識，未來她將運用所學，回到部落，透過教育與陪伴，讓部落的下一代能向外探索更為廣闊的可能性。

孫旻儀表示，近年屏北高中原民班在語言文化與學術表現上雙軌並進，去年全國語文競賽中，學生分別奪下布農族語情境演說、拉阿魯哇族語朗讀「優等」殊榮，更令人驚艷的是，實驗班學生通過族語中級以上認證比例高達97%，其中更有7名學生獲「中高級」證書，充分展現「文化力就是競爭力」的教育成果。

國立屏北高中推動族語教育成果卓越，去年拿下本土教育推展貢獻獎團體獎。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法