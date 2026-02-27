為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    斗南公所3/7邀千人挖馬鈴薯 薯條、薯餅試吃攏總有

    2026/02/27 08:37 記者黃淑莉／雲林報導
    生長期風調雨順，今年採收的馬鈴薯品質佳。（記者黃淑莉攝）

    雲林斗南是國產馬鈴薯重要產地之一，現進入產季，斗南鎮公所、雲林縣府為推廣國產馬鈴薯將，在3月7日舉辦「大薯小薯非你莫薯」馬鈴薯節活動，薯條、薯餅等馬鈴薯料理試吃，並有千人下田挖馬鈴薯，感受農村採收的熱鬧氛圍。

    雲林馬鈴薯種植面積約1200公頃，占全國4成以上，其中以斗南種植、產量最多，雲林縣府農業處長魏勝德表示，在雲林許多稻農會在二期作收成後栽種馬鈴薯，隔年春節後即可採收，今年生長期風調雨順，產量、品質都比往年好，裂果、格外品少，產地價格每公斤約30元左右，預期後續價格會再往上攀升。

    斗南鎮長沈暉勛指出，馬鈴薯是斗南重要農產之一，這幾年感謝縣府支持辦理馬鈴薯節行銷推廣，幫助農民銷售，今年在斗南他里霧埤公園舉辦，活動精彩，有魔術秀、泡泡秀、雜耍及樂團表演、馬鈴薯料理試吃，重頭戲也是民眾最期待的千人挖馬鈴薯，歡迎大家踴躍參加。

    立委張嘉郡表示，馬鈴薯營養價值高，她很喜歡吃馬鈴薯料理，不論是薯泥、薯餅、薯條，也可拿來燉肉、煮咖哩都是絕對，且很美味，推廣活動也具食農教育意義，讓孩子親自下田，認識馬鈴薯是長在土裡，體驗農夫辛苦。

    斗南公所說，「救薯挖掘戰」千人挖馬鈴薯體驗、「薯食體驗所」國王工藝坊手壓徽章DIY，其中挖馬鈴薯網路報名3梯次共600人已額滿，還有400人活動當天可以到現場報名，相關活動資訊可上斗南鎮公所臉書查詢。

    推廣斗南國產馬鈴薯，雲林縣府、斗南鎮公所3月7日辦理馬鈴薯節，邀請大家來吃馬鈴薯、體驗採收樂趣。（記者黃淑莉攝）

    斗南馬鈴薯節薯餅、薯條等料理免費品嘗。（記者黃淑莉攝）

