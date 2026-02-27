阿里山公路地標「地久吊橋」改建 2027年下半年完工

地久橋吊橋將納入「通用設計」，打造無障礙且平整的通行空間。圖為模擬圖。（阿里山國家風景區管理處提供）

嘉義縣番路鄉觸口村「地久橋」啟用迄今近30年，經地震後檢測，木縱梁多處腐朽損壞，安全構件也有多處局部斷裂情形，阿里山國家風景區管理處考量遊客安全、提升服務品質，去年將橋梁封閉，辦理「地久吊橋及周邊環境改建工程」設計作業，26日舉行開工典禮，工程將採分階段施工，預計2027年下半年完工。

阿管處長龔峰祥、番路鄉長蕭博勝、番路鄉代表會主席林宜清等人昨出席開工典禮，許多鄉親也到場觀禮，共同祈願工程順利圓滿。

請繼續往下閱讀...

阿管處表示，地久吊橋是阿里山公路具代表性地標之一，也是許多國內外遊客進入山區前的重要停留據點；隨橋梁使用年限增加，近年風災及地震頻繁等氣候影響，橋體及周邊設施老化，為提升公共安全與整體景觀品質，編列經費辦理改善工程。

阿管處說，改善工程除了吊橋、周邊景觀環境全面改善外，並納入「通用設計」理念，打造無障礙且平整的通行空間，消除與阿里山公路路面的高低差，完工後將讓高齡長輩、行動不便民眾或親子家庭能安心通行，落實全齡共享的旅遊環境。

阿管處表示，地久橋是串聯觸口遊客中心與周邊步道重要節點，工程將採分階段施工，盡量降低對地方觀光的影響。工程預計明年下半年完工，未來完工後，將串聯逐鹿文創園區、牛埔仔園區與觸口周邊景點，形成完整旅遊環線，強化阿里山意象，為地方觀光注入新動能。

地久橋將進行改建工程，未來吊橋及周邊環境的模擬圖。（阿里山國家風景區管理處提供）

嘉縣番路觀光地標地久橋昨舉行開工祈福典禮。（阿里山國家風景區管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法