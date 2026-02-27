海景第一排！高雄旅運中心迎3週年 頂樓擬引進360度旋轉餐廳

海景第一排！高雄旅運中心（右）迎3週年，頂樓擬引進360度旋轉餐廳。（記者洪定宏攝）

造價高達51億元的高雄港旅運中心營運將滿3週年，盛傳台灣港務公司打算在旅運中心的頂樓，也就是第15樓，引進360度旋轉餐廳，升級旅運中心的空間使用。對此，港務公司低調回應，僅在規劃階段，尚未定案。

據了解，其他樓層規劃：3樓將作為郵輪國際會議廳，提供中小型活動場域的額外選擇；4樓培訓中心；5樓台灣港ports探索館；6樓及7樓會展中心，在郵輪靠泊時，策辦地方特展及藝文相關活動，並在非靠泊期間，作為企業新創發表、產業交流、國際會議場域。

高雄港旅運中心因為地處港區海景第一排、「超未來感」的外型，加上內部「歌劇院式」挑高設計，備受企業界關注，台灣港務公司順應民意，總公司不搬入，釋出更多空間給新創產業承租，贏得掌聲。

不過，當初設計僅針對一般行政辦公使用，且歷經10年，才於2023年3月6月落成啟用，內部管線及空間必須重新調整，才能符合新創產業需求，導致整體工程直到2024年2月完成驗收，且僅遠傳電信進駐10樓，去年被審計部檢討。

從審計部去年公布的樓層使用狀況可見，15樓原本規劃港埠設施展示區及港史館、3樓大型會議室、4樓至7樓「招商中」，符合港務公司可發揮的最新空間規劃。

審計部分析，港務公司規劃辦公空間及會議室，尚無實質運用，加上高雄港旅運中心周邊整體區域活動人流與商圈尚未形成，業者進駐誘因不足，導致無法完成招商。

審計部去年公布高雄港旅運中心各樓層使用狀況。（取自審計部總決算審核結果查詢平台）

