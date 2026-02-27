「台版小瑞士」！福壽山農場千櫻園迎來粉紅仙境 順遊天池聚靈氣

輔導會轄下福壽山農場「千櫻園」已花開六成，花季預計將持續到4月。（記者方瑋立攝）

連假首日緊抓元宵前的春節尾巴，儘管天空飄著小雨，也擋不住民眾踏春熱情。被譽為「台版小瑞士」的福壽山農場，其最具指標性的「千櫻園」已正式迎來絕美花季！目前園區內櫻花綻放約達6成，數千株富士櫻與椿寒櫻在海拔兩千多公尺的群山環繞下接力盛開，預計花季將一路持續到4月，將整個山頭染成一片夢幻的粉紅仙境，等待國人到訪與夢中情櫻相會。

國軍退除役官兵輔導委員會轄下福壽山農場位於大梨山地區，漫步在農場內的千櫻園步道上，隨手一拍都是令人讚嘆的明信片等級風景，不僅能欣賞沿途滿開的櫻花與古典木造涼亭交織出的唯美畫面，也可遇見身著漢服、和服或各類知名動漫Coser在園中取景；有情人也可在亭中掛上祈願牌，祈求在這遠於千里之外的櫻園，能夠達成「牽姻緣」的願望。

請繼續往下閱讀...

時逢丙午馬年，場方更特別邀請「橋頭馬術中心」進駐，讓遊客體會騎乘駿馬、髮弄櫻梢的浪漫情趣；園區內另一處「華泰農業交流紀念園區」，更有一尊可愛的台灣黑熊雕像隱身在粉色花海中，俏皮模樣吸引遊客駐足合影。

福壽山農場不僅以壯麗的櫻花海聞名，園區內豐富的人文歷史與自然奇景更是一大亮點。賞完櫻花後，園內門票也一票到底，可以同場前往海拔2580公尺的「天池」。由於農場周圍群山環抱，宛如一處天然的「蓮花座」，天池池水在九二一大地震前終年不竭，且相傳充滿著靜謐的靈氣，被許多人視為吸氣吐納的風水寶地；池畔矗立的「達觀亭」，更是前總統蔣介石最愛靜思遠眺、飽覽群山之美的場所。

另外，過去作為元首行館的木造建築，近期也重新打造成「福壽山莊」，採預約制茶席，讓遊客可進入參觀、品茗，一享山中靜謐與悠閒，夜間還能安排在全無光害的環境下，在觀星老師的引領下，仰望星海銀河！

福壽山農場不僅作為當年開墾中橫的見證，在場部辦公室外，還有一棵挺立了150年的台灣二葉松「介壽松」。這棵參天古樹因樹冠形狀神似一個「壽」字而得名，且奇特的是相傳在蔣介石逝世當晚，介壽松曾遭雷擊劈裂，樹幹上至今仍留有一道長長的雷劈傷痕，而傷痕往內癒合至今，為這棵高山古松增添了濃厚的傳奇與神秘色彩。

此外，福壽山農場精湛的農業技術更締造了名聞遐邇的「三大王」——蘋果王、梨王與桃王。其中最受矚目的「蘋果王」，曾在一棵樹上成功嫁接了40多種不同品種的蘋果；近年因原樹齡老化及颱風因素，農場耗時十多年精心培育的「蘋果王二世」去年底正式接班登基。

福壽山海拔甚高，常被戲稱為「遠的要命農場」，但一訪寶地，除沉浸在千櫻園的浪漫花海，這趟結合歷史、生態與農業奇蹟的超值秘境之旅，絕對令人留連忘返。

台灣黑熊藏身福壽山農場園區中，等待遊客發掘。（記者方瑋立攝）

時逢丙午馬年，福壽山農場特別邀請「橋頭馬術中心」進駐，讓遊客體會身騎駿馬、髮弄櫻梢的浪漫情趣。（記者方瑋立攝）

福壽山農場「千櫻園」已花開六成，花季預計將持續到4月，隨手一拍都是明信片等級風景。（記者方瑋立攝）

福壽山農場「千櫻園」提供樹下野餐墊位租借，享受深山、藍天、與櫻花交織的悠閒。（記者方瑋立攝）

場方透露，近年也積極規劃升級版的「萬櫻園」，壯盛美景指日可期。（記者方瑋立攝）

遊客可購買祈願牌，書寫後吊掛在「千櫻園」的涼亭中，為自己「牽姻緣」。（記者方瑋立攝）

福壽山農場充滿傳奇色彩的「介壽松」。（記者方瑋立攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法