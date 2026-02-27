高雄玉荷包荔枝開花率8成 最快5月下旬上市

高雄玉荷包荔枝今年開花率8成。（記者陳文嬋攝）

高雄市玉荷包荔枝聞名國際，經濟產值高達16億元，今年整體開花率達8成，隨著氣溫回暖、氣候穩定，目前預估產量7成，只要後續沒有災情，將比往年增加2成，最快5月下旬上市。

高雄玉荷包荔枝種植面積2314公頃，佔整體荔枝總面積77%，產量與面積都是全國第一，以大樹區1648公頃為大宗，其次為旗山區350公頃，果肉Q彈、結實又多汁，甜度達20度以上，甜蜜好滋味令人難忘。

近年來因氣候異常，造成玉荷包荔枝減產，去年因持續低溫，開花率達9成，不料3月幾波寒流及降雨，導致著果率不佳，整體產量剩下3成。

今年因去年底迄今歷經幾波低溫春化作用順利，玉荷包荔枝開花率達8成，農民昨陸續展開疏花作業，只要後續沒有災情，目前預估產量7成，比去年增加4成，較往年增加2成。

農業局表示，今年天氣也比去年穩定，玉荷包荔枝因低溫充足，開花狀況良好，希望後續氣候穩定，讓產量得以回穩。

此外，氣象署也預報首波春雨即將報到，市府根據氣象署資料，27日受到鋒面過境影響，陰時多雲有短暫陣雨，28日華南雲雨區東移影響，白天仍有局部短暫降雨機率；3月3至4日另一鋒面通過影響，轉為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估日雨量10毫米以下，整體降雨量不大，農業局仍提醒農民加強排水，做好田間管理。

神農獎得主尤惠璋表示，近年來氣候異常，造成玉荷包減產多年，農民看天吃飯，氣候成為最大考驗，今年開花率8成，已取得第一關門票，氣候也比去年穩定，期盼天公作美，今年能有好收成。

農民陸續展開疏花作業。（記者陳文嬋攝）

