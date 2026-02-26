紙風車客家親子劇《燈怪》屏東連演3天 今晚首場湧近4千人

3層樓高的「燈燈國王」進場，觀眾驚呼連連。（屏東縣政府提供）

紙風車劇團全新打造的客家親子劇《燈怪》今（26）日起連續3晚在屏東市和生市地重劃區登場，今晚首場吸引近4000人入場，當3層樓高的巨獸「燈燈國王」進場，大小朋友紛紛揮舞螢光棒、驚呼聲連連，縣長周春米也到場觀賞，直呼「太精彩」，歡迎鄉親未來2晚一起來看戲。

《燈怪》歷時近兩年籌備，以「燈」為故事核心，海洋與陸地共生為背景，描繪「瓜族」與「燈怪」世代傳承、守護家園的動人故事。備受矚目的「燈燈國王」，高達8公尺、身長11公尺，內含5千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，與觀眾頻頻互動，打破舞台與觀眾席的界線，現場洋溢著歡笑聲與驚呼聲。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米說，屏東擁有多元族群與豐富文化樣貌，客家文化也是其中重要的一環，感謝客委會的支持，《燈怪》陪伴孩子與家長一起用戲劇感受文化、用故事認識土地，讓文化走進家庭、走進生活，也希望透過戲劇，培養孩子的文化藝術素養，為童年增添美好記憶。

周春米指出，《燈怪》今年首場演出從屏東出發，今（26）日至28日連續3晚在和生市地重劃區登場，特別在首場邀請屏東客庄20所小學1300位親師生共同欣賞，明（27）日、後（28）日晚間7點各還有一場，歡迎大小朋友們在連假期間，一起來欣賞精彩演出。

《燈怪》全劇融合3D動畫、人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，不僅有萌偶陪伴觀眾，原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快、朗朗上口，演出時全場數千人跟著齊唱，更透過親子劇場，讓大小朋友們更加親近客家語言與文化。

屏縣府客家事務處說，除了為期3天的免費演出，現場同步規劃「好客市集」，集結傳統粄食、屏東在地可可、手作文創等客家特色品牌超過60家，讓民眾在觀劇之餘，也能體驗屏東客家文化的多元魅力。

紙風車客家親子戲《燈怪》連3晚在屏東演出 。（屏東縣政府提供）

「燈燈國王」進場，全場響起驚呼與歡笑聲。（屏東縣政府提供）

紙風車客家親子戲《燈怪》今晚起在屏東演出， 氣氛十分熱烈。（屏東縣政府提供）

《燈怪》深受小朋友喜愛。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米邀請大家來觀賞客家親子戲《燈怪》。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法