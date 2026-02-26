為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寶山、寶二水庫蓄水率跌到4成 人工增雨抗旱大作戰

    2026/02/26 23:28 記者廖雪茹／新竹報導
    寶山及寶二水庫蓄水率降至42.1％；北區水資源分署連夜實施人工增雨作業。（北水分署提供）

    寶山水庫及寶山第二水庫是供應大新竹地區用水的主要水源，經濟部水利署統計，截至今晚10點止，總蓄水量約1634萬噸，蓄水率42.1％；北區水資源分署說，考量今年1期稻作已開灌用水量大，且中央氣象署預測降雨偏少，為供水長期穩定，經專業團隊評估具適合氣象條件，連夜人工增雨。

    寶山水庫和寶二水庫聯通系統在今年1月31日統計，總蓄水量約2459萬噸，蓄水率63.4％，考量冬季枯水期，加上1期稻作即將開灌，當天施放地面焰劑2支，為今年度首次實施人工增雨作業。但不到1個月， 總蓄水量已降到約1634萬噸，蓄水率也減少為42.1％。

    北水分署說，為確保新竹科學園區工業用水與大新竹民生用水的水源，分署陸續在寶二水庫進行人工增雨，今晚為第四次實施，努力改善枯水期的水情。

    北水分署說，除了日日監看水情及努力人工增雨，已成立旱災緊急應變小組，並實施備援水井啟用、跨域水源調度、協調產業自主節水及優先河川及埤塘水源取用等防旱措施，也呼籲大家一起節水，共同因應旱象挑戰。

