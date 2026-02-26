埔里林班地大火延燒40公頃 陸空日夜灌救剩1公頃零星煙點

陸軍航特部直升機協助空中投水滅火。（林保署南投分署提供）

南投縣埔里鎮的林班地小年夜起火，21日控制住，24日卻因強風復燃，林保署南投分署人員與陸軍航特部、空勤直升機，3天來日夜灌救，延燒面積共約40公頃，所幸到今晚僅剩1公頃林地有零星煙點竄出，林保署南投分署強調，現場人員不休息，會持續處理。

林保署南投分署指出，2月15日中午埔里鎮觀音瀑布對面發現火煙，起火點屬埔里事業區第112林班，該分署啟動森林火災搶救機制，並協調內政部空中勤務總隊、陸軍航特部派遣直升機協助滅火，火勢原在21日下午控制，惟23日下午因風速增強，谷風旺盛，致火勢再度向上延燒，24日火勢復燃，此次該分署再投入火場滅火人數約93人次，並續請航空器支援滅火工作，至今空勤總隊已投入141架次、陸軍航特部也累計投入128架次協助滅火。

請繼續往下閱讀...

南投分署表示，林火累計延燒面積達40公頃，但今天大多數均已熄滅，目前僅剩1公頃林地有零星煙點竄出，滅火工作仍持續中。雖然搶救非常困難，但分署滅火人員仍全力執行滅火工作，另也對空勤總隊及陸軍航特部直升機支援投水滅火，表達感謝之意。

有上山滅火的南投分署人員的家屬，心疼地在Threads貼出林務人員累得躺在地上，稍微休息的照片，希望天公伯趕快下雨，因為大家都累壞了。很多網友紛紛留言，希望能趕快下雨，也祈祝所有滅火人員平安。

網友在Threads貼出照片，指家人是森林護管員，上山滅火多日，累得只能先躺地上休息，希望老天趕快下雨。（圖擷自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法