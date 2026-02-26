龍潭元宵藝術燈會展覽點燈 明天「迎古董」踩街

桃園市副市長蘇俊賓（前左1）觀賞龍潭元宵藝術燈會展覽的花燈。（記者周敏鴻攝）

桃園市「春遊大龍門─115年龍潭元宵藝術燈會展覽、魯冰花季暨迎古董踩街開幕點燈儀式」，晚間在龍元路旁水上舞台熱鬧登場，副市長蘇俊賓出席時表示，活動結合龍潭年節極具代表性「三朵花」：跨年「煙花」、元宵節「燈花」、知名「魯冰花」，盼能吸引更多民眾走訪「大龍門（大溪、龍潭、石門）」地區。

龍潭元宵藝術燈會展覽規劃「在地特色燈區」、「在地參與燈區」、「互動燈區」，展示「光藝拱門．龍潭印象」、「光影長廊．龍潭之藝」、「光之庭院．龍潭風華」等燈組，還邀集龍潭、龍星、武漢、石門、龍源、德龍國小學生們共同創作，展現孩子們的創意與美感。

請繼續往下閱讀...

龍潭區公所說，龍潭元宵藝術燈會展覽即起展出到3月8日，為期11天，串聯市府客家事務局魯冰花季活動，以及龍潭區公所27日舉行「迎古董」踩街活動、28日在龍元宮辦理「接財神」，期待讓更多民眾深入體驗客庄生活。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「春遊大龍門─115年龍潭元宵藝術燈會展覽、魯冰花季暨迎古董踩街開幕點燈儀式」。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法