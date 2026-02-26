為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龍潭元宵藝術燈會展覽點燈 明天「迎古董」踩街

    2026/02/26 22:02 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓（前左1）觀賞龍潭元宵藝術燈會展覽的花燈。（記者周敏鴻攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（前左1）觀賞龍潭元宵藝術燈會展覽的花燈。（記者周敏鴻攝）

    桃園市「春遊大龍門─115年龍潭元宵藝術燈會展覽、魯冰花季暨迎古董踩街開幕點燈儀式」，晚間在龍元路旁水上舞台熱鬧登場，副市長蘇俊賓出席時表示，活動結合龍潭年節極具代表性「三朵花」：跨年「煙花」、元宵節「燈花」、知名「魯冰花」，盼能吸引更多民眾走訪「大龍門（大溪、龍潭、石門）」地區。

    龍潭元宵藝術燈會展覽規劃「在地特色燈區」、「在地參與燈區」、「互動燈區」，展示「光藝拱門．龍潭印象」、「光影長廊．龍潭之藝」、「光之庭院．龍潭風華」等燈組，還邀集龍潭、龍星、武漢、石門、龍源、德龍國小學生們共同創作，展現孩子們的創意與美感。

    龍潭區公所說，龍潭元宵藝術燈會展覽即起展出到3月8日，為期11天，串聯市府客家事務局魯冰花季活動，以及龍潭區公所27日舉行「迎古董」踩街活動、28日在龍元宮辦理「接財神」，期待讓更多民眾深入體驗客庄生活。

    桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「春遊大龍門─115年龍潭元宵藝術燈會展覽、魯冰花季暨迎古董踩街開幕點燈儀式」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「春遊大龍門─115年龍潭元宵藝術燈會展覽、魯冰花季暨迎古董踩街開幕點燈儀式」。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播