    首頁 > 生活

    蘭展開幕 賴清德報喜：蘭花、火鶴、芒果、鳳梨和芭樂銷美0關稅

    2026/02/26 21:53 記者楊金城／台南報導
    總統賴清德（前左三）觀賞台灣蘭展全場總冠軍。（記者楊金城攝）

    第22屆舉辦的2026台灣國際蘭展首次在夜間開幕，今晚（26日）在農業部台南市後壁花卉創新園區以「蘭韻之夜」晚會為這場蘭花饗宴揭幕，總統賴清德稱讚美不勝收，有信心台灣蘭花產業不斷推陳出新，同時承諾支持花創園區第二期120公頃擴建計畫，未來並加入AI、新興科技讓台灣蘭花產業在國際更有競爭力。

    賴清德特別提到與美國貿易協定談判關稅取得一張不錯成績單，他說，很多人以為如果不要跟美國簽署關稅談判，現在美國對等關稅的法律基礎被美國聯邦政府撤銷了，那不是因此得到更好的條件？其實不是；他強調，美國政府最近公布根據1974年貿易法第122條對每個國家課加15％關稅，而且是疊加，但台美對等關稅談回來的成果是15％且不疊加。而且台灣爭取到特別豁免0關稅的就是蘭花，還有火鶴花、芒果、鳳梨和芭樂外銷美國都是0關稅。

    賴清德說，台灣面對美國對等關稅的壓力，且台灣對美貿易順差愈來愈大，能取得談判成果不錯的成績單，且守住台灣稻米，保住農民權益，反觀日韓對美談判都開放美國稻米；對台美協定談判成果，台灣政府不會改變，也希望美國政府在談判中各項承諾也不要改變。

    農業部長陳駿季說，對台美談判已持續與美國政府連繫，將全力確保維持談判成果。

    外貿協會董事長黃志芳說，蘭花是台灣對全世界最漂亮的名片，台灣蘭展邀請22國32個重量級買家前來，第一天洽談會就完成2346萬美元的商機。

    台灣國際蘭展暨花卉科技展明天（27日）起到3月16日在後壁花創園區以雙展展出，以「綻放台灣」為主題，象徵台灣花卉產業持續突破、再生與綻放，設有「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題館，其中融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花，展現台灣蘭花的科技美學，成為焦點。

    培育20多年萬代蘭 奪總冠軍

    而台灣蘭展蘭花競賽全場總冠軍今晚也亮相，由培育20多年的萬代蘭稱冠。

    台南市長黃偉哲說，本屆展覽結合科技藝術展演，透過水染蘭花裝置與3D影像呈現，展現台南高科技城市與花卉產業融合的成果。

    台灣蘭展蘭花競賽全場總冠軍，由培育20多年的萬代蘭稱冠。（記者楊金城攝）

    總統賴清德（前左二）觀賞台灣蘭展。（記者楊金城攝）

    台灣蘭展今晚開幕，走秀以蘭花裝飾。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展今晚開幕。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展明天正式開園展出。（記者楊金城攝）

