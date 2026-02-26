全台最低？ 屏東裁判費僅每日800元 縣府：將滾動調整

針對縣級運動競賽裁判費，屏縣府表示，後續將採滾動式調整，研擬裁判費支給標準，以利賽事推展。（記者羅欣貞攝）

屏東縣級賽事裁判費從2023年起為每日800元，屏東縣教師職業工會今（26）日指出，各項物價上漲，裁判費也應有相對的調升，達到「每日1200元、每場800元」基準；屏縣府教育處表示，後續將採滾動式調整，研擬裁判費支給標準。

屏東縣教師職業工會表示，教育部2025年底宣布調整高中以下兼代課教師鐘點費，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元；政府對基本工資也逐年調整，反映物價與勞務成本變動。然而屏東縣級運動競賽裁判費卻多年未檢討，造成「勞務與報酬不相當」，讓長年投入賽事的裁判人員感嘆「永遠是被遺忘的一群」。

屏教職副理事長林蕙蓉指出，2023年全台縣市級運動競賽裁判費支給，台北市是每日1200元、新北、桃園都是每日1000元，全台最低的就是屏東縣「每日400元」，後經屏教職及全國教育產業總工會揭露，調整為「每日800元」；為避免基層裁判流失、影響賽事品質與屏縣運動發展，籲請縣府正視問題，盡速檢討並調整屏東縣縣級運動競賽裁判費，建議至少比照行政院縣市級競賽上限基準，落實「每日1200元、每場800元」。

有擔任過裁判的老師表示，裁判工作並非定點，以計時來說，要隨時移動注意選手狀況，一天賽事可能要面對上百位選手，耗費大量精力與體力，只有午餐時1個小時可休息，因此部分協會舉辦賽事會支付較高裁判費，有的甚至1天達1500元，兩相比較，屏縣給的偏低。

屏縣府教育處回應表示，屏縣縣級賽事裁判費2023年起已由400元調整為800元，考量近年來物價水準及基本工資調升情形，為兼顧裁判人員勞務付出與縣府財政負擔，縣府後續將採滾動式調整，研擬裁判費支給標準，以利賽事推展。

