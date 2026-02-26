國家公園「3新」願景 署長：今年底提3大政策白皮書

內政部部務會報於陽明山國家公園召開，安排國家公園署報告「永續草山、保育前瞻工作」。（記者黃宜靜攝）

內政部今天部務會報於陽明山國家公園召開，安排國家公園署報告「永續草山、保育前瞻工作」。部長劉世芳特別肯定國家公園基層同仁長期投入保育工作的用心與努力，也期許國家公園在新的1年能有「新視野、新亮點、新創意」。署長王成機說，今年預計提出3大政策白皮書，將列出願景、長遠目標及具體施行方向。

內政部說，期許國家公園在新的1年能有「新視野、新亮點、新創意」，以「保育無疆界」銜接國際30x30趨勢，致力於2030年前有效保護30％的海陸域生態系，並透過永續旅遊打造台灣國際新名片、以創意行銷提升國際能見度。

國家公園署長王成機接受媒體聯訪時說，國家公園署掌管國家公園、濕地及海岸3大業務，今年將提出3大政策白皮書，包括：國家公園政策白皮書、濕地政策白皮書及海岸管理政策白皮書，將分別列出願景、長遠目標及具體施行方向。

王成機指出，今年也會研擬中長程計畫，也就是利用計畫落實政策白皮書的內容，目前濕地、海岸的中長程計畫已送至行政院，國家公園中長程計畫研擬中。

內政部指出，國家公園將以4個永續面向作為推動保育的關鍵策略，包含：持續健全棲地、提升生物多樣性，以符合國際保育目標與國家政策推動方向的「永續環境」；推動低碳生態旅遊，以主題系列活動發展觀光的「永續旅遊」；推廣友善農業、濕地標章，以國家公園品牌與社區營造永續夥伴關係的「永續生活」；建立跨領域合作治理平臺，共享有效資源的「永續治理」。

內政部說明，陽明山國家公園在空間上將以「溪流生態廊道」、「人文史蹟系統」、「遊憩區帶串聯」作為地理架構，透過國家公園計畫引導、整合人文風貌系統整體定位及未來發展，再現草山人文風華；優化遊憩設施及活動規劃，提升遊憩品質，豐富多元自然體驗。在既有保育基礎下，配合國際保育趨勢與政策推動方向，以永續草山為執行方針，達到擴大保育效能目標。

