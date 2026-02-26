為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東燈節破540萬人次 風神寶寶《火焰山》3/1加碼演出

    2026/02/26 20:44 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東燈節縣民公園燈區主燈「山之光」獲好評。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東燈節縣民公園燈區主燈「山之光」獲好評。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東燈節1月23日點燈以來，受到民眾熱烈迴響，累計突破540萬參觀人次，屏東縣政府加碼推出系列活動，邀請深受親子喜愛的「風神寶寶兒童劇團」，於3月1日晚間6點，在屏東縣民公園台糖街圓環演出《火焰山》，邀請大小朋友一同感受戲劇魅力，度過溫馨又充滿想像力的夜晚。

    風神寶寶兒童劇團成立於2012年，為國內第一個用「傳統戲劇與本土文化」說故事的兒童劇團，此次演出戲碼《火焰山》改編自經典神話故事《西遊記》，結合歌仔戲元素與現代劇場表現手法，透過角色在冒險中面對困難、學習承擔責任與建立自我肯定的過程，引導孩子理解挫折、勇敢前行，還有精心設計的互動環節，打造兼具文化深度與親子共融的觀戲體驗。

    屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東燈節除每年推出具在地特色與創意能量的自製大戲外，也持續邀請國內知名表演藝術團隊參與演出，藉由多元形式的舞台節目，豐富燈節整體活動內容，讓燈節不僅僅是賞燈，更成為結合表演藝術與城市文化的重要節慶。

    縣府統計，屏東燈節近3年來每年都吸引約250萬人次，今年春節連續9天假期更湧入逾400萬人次，總計從開幕到2月25日累計達540萬人次參觀。縣府表示，今年屏東燈節舉辦至3月8日，陪伴鄉親共度元宵節，歡迎民眾把握最後一週闔家來賞燈。

    屏東燈節春節連假吸引逾400萬人次參觀，圖為勝利星村燈區。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東燈節春節連假吸引逾400萬人次參觀，圖為勝利星村燈區。（圖由屏東縣政府提供）

    風神寶寶兒童劇團，3月1日晚間6點在屏東縣民公園台糖街圓環演出。（圖由屏東縣政府提供）

    風神寶寶兒童劇團，3月1日晚間6點在屏東縣民公園台糖街圓環演出。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播