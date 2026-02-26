屏東燈節破540萬人次 風神寶寶《火焰山》3/1加碼演出

屏東燈節縣民公園燈區主燈「山之光」獲好評。（圖由屏東縣政府提供）

屏東燈節1月23日點燈以來，受到民眾熱烈迴響，累計突破540萬參觀人次，屏東縣政府加碼推出系列活動，邀請深受親子喜愛的「風神寶寶兒童劇團」，於3月1日晚間6點，在屏東縣民公園台糖街圓環演出《火焰山》，邀請大小朋友一同感受戲劇魅力，度過溫馨又充滿想像力的夜晚。

風神寶寶兒童劇團成立於2012年，為國內第一個用「傳統戲劇與本土文化」說故事的兒童劇團，此次演出戲碼《火焰山》改編自經典神話故事《西遊記》，結合歌仔戲元素與現代劇場表現手法，透過角色在冒險中面對困難、學習承擔責任與建立自我肯定的過程，引導孩子理解挫折、勇敢前行，還有精心設計的互動環節，打造兼具文化深度與親子共融的觀戲體驗。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東燈節除每年推出具在地特色與創意能量的自製大戲外，也持續邀請國內知名表演藝術團隊參與演出，藉由多元形式的舞台節目，豐富燈節整體活動內容，讓燈節不僅僅是賞燈，更成為結合表演藝術與城市文化的重要節慶。

縣府統計，屏東燈節近3年來每年都吸引約250萬人次，今年春節連續9天假期更湧入逾400萬人次，總計從開幕到2月25日累計達540萬人次參觀。縣府表示，今年屏東燈節舉辦至3月8日，陪伴鄉親共度元宵節，歡迎民眾把握最後一週闔家來賞燈。

屏東燈節春節連假吸引逾400萬人次參觀，圖為勝利星村燈區。（圖由屏東縣政府提供）

風神寶寶兒童劇團，3月1日晚間6點在屏東縣民公園台糖街圓環演出。（圖由屏東縣政府提供）

