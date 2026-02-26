為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    男友玩遊戲竟喝女友人「奶汁」 讓她超崩潰 網直言：他怎麼喝

    2026/02/26 23:21 即時新聞／綜合報導
    一名女網友發文抱怨，男友參加女性友人小孩滿月的聚會，居然在喝醉情況下喝下該名友人的母奶。情境示意。（資料照）

    一名女網友發文抱怨，男友參加女性友人小孩滿月的聚會，居然在喝醉情況下喝下該名友人的母奶。情境示意。（資料照）

    如果是妳能接受嗎？近日一名女網友在網上發文抱怨，男友最近參加女性友人小孩滿月的聚會，居然在喝醉情況下喝下該名友人的母奶，讓事後得知的她相當崩潰。

    一位女網友近日在Dcard發文表示，男友跑去參加女生朋友小孩的滿月派對，一群人喝醉酒玩遊戲，男友輸了懲罰就是喝那名女性友人的奶水。事後男友向她坦承這件事，讓她聽了非常傻眼，也覺得很噁心，「看到我臭臉之後才來問我，還跟我說這又沒什麼……我是認真不懂，有其他人可以幫我解答一下嗎？」

    該文章曝光後掀起熱議，「體液類的除非很親密的枕邊人，不然真的不會給人嘗試，凡舉唾液、乳汁、精液、汗、尿液，對我來說都是性癖的一種」、「感覺問題是他怎麼喝」、「重點是喝法啊，如果是直接吸的話太母湯了吧」、「我是覺得沒有什麼」、「這感覺就跟一群女的玩遊戲輸了去喝男生的洨」、「感覺確實蠻怪的，奶水有點太親了吧」、「老實說我覺得喝別人體液超不妥的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播