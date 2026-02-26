男友玩遊戲竟喝女友人「奶汁」 讓她超崩潰 網直言：他怎麼喝

一名女網友發文抱怨，男友參加女性友人小孩滿月的聚會，居然在喝醉情況下喝下該名友人的母奶。情境示意。（資料照）

如果是妳能接受嗎？近日一名女網友在網上發文抱怨，男友最近參加女性友人小孩滿月的聚會，居然在喝醉情況下喝下該名友人的母奶，讓事後得知的她相當崩潰。

一位女網友近日在Dcard發文表示，男友跑去參加女生朋友小孩的滿月派對，一群人喝醉酒玩遊戲，男友輸了懲罰就是喝那名女性友人的奶水。事後男友向她坦承這件事，讓她聽了非常傻眼，也覺得很噁心，「看到我臭臉之後才來問我，還跟我說這又沒什麼……我是認真不懂，有其他人可以幫我解答一下嗎？」

請繼續往下閱讀...

該文章曝光後掀起熱議，「體液類的除非很親密的枕邊人，不然真的不會給人嘗試，凡舉唾液、乳汁、精液、汗、尿液，對我來說都是性癖的一種」、「感覺問題是他怎麼喝」、「重點是喝法啊，如果是直接吸的話太母湯了吧」、「我是覺得沒有什麼」、「這感覺就跟一群女的玩遊戲輸了去喝男生的洨」、「感覺確實蠻怪的，奶水有點太親了吧」、「老實說我覺得喝別人體液超不妥的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法