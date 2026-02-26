學測前1個月請假在家念書 屏中黃譯賢拚出56級分

屏東高中學測創佳績，其中黃譯賢（右2）考前1個月在家讀書，考出56級分。（記者羅欣貞攝）

114學年度大學學科能力測驗成績揭曉，國立屏東高中創佳績，今年50級分以上達32人次，學生整體表現亮眼，其中雙語班學生黃譯賢考前1個月請假待在家中自己讀書，最終考出56級分佳績，計畫朝電機等相關科系發展。

黃譯賢表示，備考關鍵在於在家中自己念書的約1個月期間，依照學測正式考試的時間安排讀書計畫，訓練專注力與時間分配能力。身為雙語班學生，他也指出，雙語課程提供國際交流與跨文化學習機會，讓他在面對素養題時能結合國際視野與多元觀點，未來希望朝第二類組工程及電機領域發展，理想學校是成功大學。

同樣是雙語班的王凱明拿下51級分。他表示，過去模擬考多落在40多級分，一度對讀書方向感到迷惘。高三下學期把握期末考後的關鍵時間參加考前衝刺班，透過大量刷題與老師解惑，逐步釐清觀念。他分享，從設定小目標開始，慢慢找回自信，「當你開始相信自己，手感就會回來，寫題更俐落，也能讀進更多內容。」他將目標放在牙醫系。

此外，陳冠佑國中教育會考成績為2A3B，本次學測4科51級分，顯示其持續精進、自我突破的學習精神。

屏東高中校長王玉輝表示，學生所以能有優異表現，關鍵在於清楚自己的目標，在全校師長陪伴與家長會長帶領的家長會長期支持下，學校提供完善的課後照顧與獎學金資源，成為孩子穩定向前的重要後盾。目前屏中除設有數理資優班與雙語班、生醫工程班，搭配普通班多元發展課程規劃，提供學生更完整且多樣的升學與職涯探索路徑，持續提升整體競爭力，培育具備專業實力與國際視野的新世代人才。

