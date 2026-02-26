龍崎空山祭「吐舌頭外星人」爆紅 真面目曝光

民眾形容作品看似「吐舌頭外星人」。（記者洪瑞琴攝）

第7屆「龍崎光節：空山祭」進入最後倒數，今年最炸話題焦點，非那尊被網友笑稱像「吐舌頭外星人」的作品莫屬！有人一看直呼「怪可愛」，像爆萌小女孩；也有人被第一眼震撼到，說「有點毛毛的」；還有人繞著拍好幾圈，還是猜不透它到底在說什麼。不同角度、不同解讀，意外成了今年最有討論度的打卡王。展期到3月1日，碰上228連假，還沒上山朝聖的民眾，可得把握這波壓軸場。

創作團隊也揭曉答案：作品名為《亞當夏娃》。靈感翻轉傳統神話意象，不再談原罪，而是聚焦「探索自我、模糊性別、連結科技」。角色被一分為二再合體，成為一半男性、一半女性的形象，象徵性別不是定義一個人的唯一標準。中間剖開的空間，更像為未來預留進化接口，讓角色能隨主題不斷變身。

請繼續往下閱讀...

社群平台近期被觀展照洗版，不少人形容空山祭「根本夜間藝術宇宙」，沿途驚喜連發，轉個彎又是一景，拍到手機發燙還捨不得走；也有人笑說，山林夜遊「一趟不長，滿足很大」，光影與自然交織出的沉浸感，讓人秒忘日常壓力。

整體光環境設計也被讚升級有感。作品《聲波》以超過150支光環燈條環繞虎形山公園，燈光隨節奏律動，彷彿森林在呼吸，讓山林不只是背景，而是會說話的舞台。

來自馬來西亞藝術家朱威龍的《聽風的鹿》，則在龍崎區農會竹炭故事館前草地發光登場。500支霓虹燈管結合機械裝置，勾勒水鹿緩步穿越草林的姿態。藝術家駐地創作逾一個月，開展後仍天天微調細節，直言「500支燈管一起擺動真的讓人捏把冷汗。」對作品的堅持，也讓山林夜色更添靈魂。

文化局說，今年還加碼套色集章活動，邀民眾「蓋出自己的禮物」，把山林色彩一層層帶回家。壓軸時刻，上山走一趟，或許也會找到屬於自己的答案。

作品側面看像似可愛女生。（記者洪瑞琴攝）

龍崎空山祭作品名《亞當夏娃》引起高話題。（記者洪瑞琴攝）

《亞當夏娃》作品設計原型。（台南市文化局提供）

《亞當夏娃》作品設計原型。（台南市文化局提供）

龍崎空山祭展到3月1日。（記者洪瑞琴攝）

龍崎空山祭如迷離山林。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法