澎湖望安每人發1萬5000元 振興經濟禮金從花嶼開始發放

望安鄉振興經濟禮金在花嶼首發。（黃國揚提供）

澎湖縣望安鄉提振地方經濟暨產業發展發放振興經濟禮金，今（27）日起由台灣最西花嶼村開始發放，符合資格設籍花嶼總人口數324人，今日已領取人數240人，剩84人未領，仍可在馬公市公所禮堂或各村辦公室領取，截止日為今年4月30日止。

今年1月29日當日設籍於望安鄉民（含當日出生新生兒），每人領取1萬5000元，今日由花嶼先行發放，3月3日上午9-12時、下午2-4時東安、西安、中社、水垵活動中心；3月4日上午9-12時、下午2-4時將軍活動中心；3月9日下午1時30分-4時30東坪村、西坪村在馬公市公所禮堂；東吉村3月7日起由東吉村長發放。

未在期限內領取民眾，3月10日上午9-下午4時符合發放資格民眾，皆可前往馬公市公所禮堂領取。3月11日後於上班時間向各村辦公處領取，領取截止日為4月30日。

望安鄉公所禮金15000元，澎湖最高，總金額達8000多萬元，望安鄉庫因捐地節稅案有1.9億元，足以支應禮金，但望安鄉公所新建工程延宕至今，公所員工仍在簡陋鐵皮辦公室上班，引發外界質疑經費運用方向是否恰當？望安鄉長許賢德說，全案已重新發包規劃。

望安鄉公所至今仍未改建，在簡陋鐵皮屋上班。（記者劉禹慶攝）

