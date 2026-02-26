修平科大將捐出校產與暨大整併 創辦人家族第4代曝原因

位於台中市大里區的修平科大。（記者陳建志攝）

修平科大明年將邁入創校60週年，董事會今通過將與暨南大學整併，並自115學年度起停招；創辦人家族第四代林彥霆發聲，考量少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會幾經評估，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近10億校務基金等校產，在辦完整併作業所需後也一併捐贈，用另一種形式繼續延續創辦人的教育理念，更有價值。

修平科大昨天才新學期開學日，今即拋出震撼彈，擬捐國立暨南國際大學兩校整併，更創跨技職與普大公私整合首例。

請繼續往下閱讀...

修平科大創辦家族第四代林彥霆指出，修平校務等基金有10餘億元，學校辦學體質良好，現有校地承租台糖土地，這兩年才剛續約，明年將迎接60週年校慶，選在辦學滿一甲子前夕做出重大教育決定，主因是評估少子化衝擊私校經營，尤其各界估計117學年度全國大學新生將跌破17萬人，其中公立大學招生名額占了14萬人，私校招生面臨嚴峻挑戰，家族成員與董事會幾經評估，決定捐給國家興學，「在此時華麗轉身，能延續創辦人辦學理念與精神」。

目前擔任學校主祕的林彥霆強調，修平的工學院包括機械、電子及工管系等是暨大較欠缺的辦學能量，且修平現址所在位於大里工業區入口重要節點，兩校整併有利互惠達到教育雙贏；學校現有3000餘名學生及200餘名教職員工，校方將在近期舉辦校內師生說明會，了解師生需求，並會待現有學生全數畢業後再與暨大整併，確保學生受教及教職員等權益。

修平科大也發布聲明，董事會已正式通過與「國立暨南國際大學」整併意向案，該校將正式與暨大針對整併可能性，期待透過兩校在互信基礎下交流，針對學生受教權益、教職員工聘任、校務相關規劃等進行研討；本校必定以保障校內教職員工生權益為優先的前提下，審慎研擬整併事宜，並將擇期分別辦理教職員工生說明會汲取意見及研究決議，完備整併計畫書，並規劃115學年度停招相關事宜。

林彥霆指出，曾祖父林湯盤60年前創辦樹德家政專科學校，自力興學鼓勵女子教育，後因應工業時代轉型工專，2011年升格為科技大學，目前設有3大學院、11個系所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法