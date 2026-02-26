屏女吳沛寰特殊選才錄取台大 郭芯妤將赴丹麥參加國際科展

屏女吳沛寰（右）和同班同學郭芯妤（左）都認為留縣升學更能安心學習。（記者羅欣貞攝）

國立屏東女中數理資優班高三學生表現優異，吳沛寰已透過特殊選才錄取台大物理系，學測仍考出59級分全校最高分，她決定進入台大物理；同班同學郭芯妤高一起就投入天文領域變星的研究，本學年取得代表台灣參加國際科展資格，4月底將赴丹麥參加青年科學家展覽及競賽，她學測也考出56級分佳績。

吳沛寰說，提前透過特殊選才錄取，讓自己在應考學測時心態更為穩定，「心裡有個底，比較不會慌」，得以從容發揮實力。她的讀書方法是先完整閱讀課本、掌握章節架構與邏輯脈絡，再闔上書本，以心智圖或口述方式重新整理重點，加深理解與記憶。對物理的興趣，源自國中時觀看電影「星際效應」，高中階段進一步接觸專業知識後，更確立對探究事物本質的熱情。

同班同學郭芯妤學測考出56級分佳績，未來規劃透過繁星推薦申請台大醫學工程學系。她說，在學習方法上，採用「關鍵字學習法」，看到一個名詞即延伸思考其背後概念與應用脈絡。

郭芯妤高一選修太空科學，對從地球上觀察亮度會有起伏變化的「變星」非常有興趣，一路投入相關研究，更利用自己從小學起就陸續接觸、學習的程式設計，在去年10月完成整體研究報告書，透過分析亮度變化推算出變星內部的化學成分，作品參加國際科展投件，獲選於今年4月底出國參賽。

屏女今年大學學測成績，4科達50級分以上共25人次，多名學生選擇留縣升學，於在地優質學習環境中發揮潛能，交出優異成績。校方說，學生亮眼表現展現屏女扎實的教學品質與多元發展環境。無論透過特殊選才、繁星推薦或申請入學管道，均能依興趣與專長規劃升學方向。

屏女吳沛寰（右）已透過特殊選才錄取台大物理學系，學測仍考出59級分佳績，同班同學郭芯妤（左）學測56級分，將在4月底赴丹麥參加國際科展。（記者羅欣貞攝）

