台語好日子2-2》 米其林總鋪師1句「抐抐咧」全場動起來 台語料理課爆滿

「2025台南台語月」的《台語好日子》系列課程，真的愈辦愈有味道，其中最搶手的一堂，就是由米其林必比登推薦、東香台菜海味料理餐廳主廚蔡瑞成開講的台菜料理課。消息一出，不到半天就額滿，現場從阿公阿嬤、年輕爸媽，到牽著小朋友一起來的家庭通通有，連從嘉義、高雄專程來的學員都有，人氣完全擋不住。

這堂課不只是教煮菜，而是「邊煮邊講台語」。蔡瑞成全程用台語教學，從洗菜、切菜、調味到翻炒，每個動作都搭配生活化的台語說法，小朋友聽不太懂也沒關係，照樣能動手「調味tiâu-bī、抐抐咧lā-lā--leh（攪拌一下）」，在廚房裡自然學語言。很多家長笑說，根本是最實用的台語沉浸式教室。

課程一開始，蔡瑞成就從「廚房五寶」講起，像是煎匙tsian-sî（鍋鏟）、?仔khat-á（杓子）、菜砧tshài-tiam（切菜用的砧板）、銅鼎仔tâng-tiánn-á（鍋具）、菜刀tshài-to，還順便教什麼是廚子tôo-tsí（廚師）、什麼叫做「款勢khuán-sè」（架式），讓大家一邊記器具、一邊記台語，笑聲不斷。

教學菜色是金瓜炒米粉和虱目魚丸湯。蔡瑞成特別把食材名稱、調味用語都融入台語，像香油hiang-iû（芝麻油）、薟hiam（辣）、芫荽iân-sui（香菜）、芹菜珠khîn-tshài-tsu（碎芹菜粒），連虱目魚也用「思慕魚」這個名字，讓料理多了想像空間，也多了濃濃的故鄉味。

為了讓沒下過廚的新手也不會怕，蔡瑞成把食材份量、調味全部量化，照著食譜一步一步做，很快就能掌握訣竅。他笑說，希望大家過年時能在家大顯身手，如果真的煮到卡關，「就打電話來問總鋪師」。

現場還分享不少飲食小知識，「米粉」最早在清朝時期隨著客家、閩南族群大舉遷移到台灣來，米粉由於好保存，以前家裡有客到，通常就會來盤炒米粉宴客。米粉分成「水粉」和「炊粉」，新竹因為有風，米粉才能發展得這麼好；又像台灣魚丸種類超多，南方澳鬼頭刀魚丸、淡水鯊魚丸、台南虱目魚丸、高雄旗魚丸，各有特色，都是台灣餐桌上的日常風景。

不少學員給予高度肯定，有人說能跟米其林主廚學做菜很幸福，就算廚藝沒有突飛猛進，至少更懂台灣料理；也有人笑說，報名費只是保證金，課程免費又有收穫，真的很值得。蔡瑞成打趣表示，1堂3小時的課，台語功力幾乎全用完了，但看到大人小孩一起學、一起笑，就覺得一切都很值得。

