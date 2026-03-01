台語好日子2-1》當台語不再只在課本 台南從生活出發的台語復興實驗

「台語好日子講台語印衫」課堂，親子動手作。（記者洪瑞琴攝）

記者洪瑞琴／台南專題報導

南市配合文化部推動「台語家庭計畫」，推出「萬事起頭南 Bān-sū Khí-thâu Lâm」系列活動，並結合「2025台南台語月」課程，透過竹藝、料理、音樂、植物、手作、桌遊、走讀等多元台語沉浸體驗，讓語言自然走進生活場景，吸引大人小孩在玩樂中開口說台語，讓台語回到家庭、回到日常。

「萬事起頭南」名稱靈感取自俗語「萬事起頭難」，巧妙將「難」的台語諧音轉為「南」，不僅呼應台南，也象徵這項計畫從南部起步、向全台擴散，期盼串起更多台語家庭與同好社群，形成持續說台語的生活網絡。

系列活動以「萬事講、開喙講、做伙講」3大主題展開，場場活動幾乎一開放報名就秒殺額滿。策劃「萬事起頭南」的南渡策室廖俊凱分享，在麻豆藝文中心舉行的「電音Party」，麻豆是「國寶歌王」文夏的家鄉，藝文中心內設有「文夏故事館」，透過展覽回顧文夏傳奇人生，也帶領民眾認識台灣音樂史。

電音派對邀請民生電氣 DJ LITRO與阿雞等人演出，全場台語歌單、全台語主持，藝文中心瞬間化身為「露天卡拉OK」。民眾一邊聽歌、野餐、跳舞，一邊闖關玩遊戲、過關拿刈包，在歡樂氛圍中自然開口說台語。

策劃「台南台語月」以及「台語好日子活動」的「鐵支路邊創作體」藝術總監林信宏也分享，活動的核心就是創造說台語的環境，許多家庭一來再來，，語言學習無法立竿見影，活動只是增加使用的機會，必須長期累積。即便如此，看到每場活動在24小時內報名額滿、許多家長帶著孩子一起參與，孩子們在互動中自然講台語，仍讓團隊備感欣慰。

張先生與妻子特地從高雄來參加活動，形容活動內容貼近生活，有攀樹、牛犁歌等主題，「不是看課本，而是真的去體驗，很精彩。」擔任台語月活動助理、目前在台南就讀大學的楊同學，則帶來一段深具情感的生命故事。父親是本省人、母親是外省人，在左營眷村長大，從小以國語為主。隨著年紀增長、接觸228歷史與戲劇研究。未來希望持續參與台語相關活動，多講、多接觸，不只是懷念父親，更是彌補自身的文化缺口。

台南台語月活動，邊學邊講台語，氣氛熱絡。（記者洪瑞琴攝）

「萬事起頭南」在麻豆藝文中心舉行的「電音Party」，打造戶外派對學台語。（南渡策室提供）

「電音Party」設計台語闖關遊戲。（南渡策室提供）

「萬事起頭南」將台語環境融入生活。（南渡策室提供）

