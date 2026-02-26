鋒面通過+季風增強 週五北部降溫伴陣雨

中央氣象署預報，週五鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（資料照）

明日（27）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區及馬祖、金門有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署預報，週五鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，週五由於東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，預測各地低溫約17至21度，高溫方面，整體趨勢比今日下降，預測基隆北海岸及北部高溫約21至23度，中部及東半部25至27度，南部仍可達29度左右。

未來兩天天氣，天氣風險公司指出，週五（27）天氣將有一波轉變，隨著鋒面接近並通過，後續新一波東北季風增強，預測北部至東部轉陰有短暫陣雨或有局部雷雨機會，氣溫下滑轉涼，預測高溫約19-22度，低溫約17-18度，整體呈現陰雨偏涼的天氣型態；中南部降溫幅度較小，但是受到華南雲雨區通過影響，雲量增多、偏多雲到陰，山區及局部平地也有短暫陣雨機會，白天體感轉涼，日夜溫差則相對縮小。預估本波東北季風影響至週六，各地天氣較不穩定，外出請備妥雨具並留意行車安全。

紫外線指數方面，連江縣為「低量級」，其餘縣市都是「中高量級」。

空氣品質方面，27日鋒面通過及東北季風增強，環境風場逐漸轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中部以北、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

