台灣燈會「嘉義夢燈區」228點燈 縣府邀民眾寫下夢想

嘉義縣政府邀請民眾2月28日晚間參與點燈，寫下夢想。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會在嘉義縣，將於3月3日展開，縣府2月28日下午5點起，在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦限定互動體驗活動「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，晚上6點30分將點亮嘉義夢燈區，邀請民眾共同見證光影啟動的重要時刻。

縣府表示，活動自下午5點開始至6點，現場開放民眾於特製天燈氣球上，寫下屬於自己的「嘉義夢」，無論是對家鄉的期許、對未來的想像，或對生活的願望，都能化為文字，在點燈儀式中象徵升空，讓夢想與城市一同發光。

2月28日晚間6點30分「嘉義夢燈區」將正式點燈，透過光影設計與主題意象，展現嘉義迎向未來的決心與自信；從山林到城市，從農業升級到無人機產業布局，把握關鍵契機，勇敢轉型，讓城市能量逐步累積，嘉義人的自信隨之回來，展現嶄新的活力與可能。

縣府表示，台灣燈會不僅是節慶活動，更是一座城市對未來的宣示，當嘉義人願意為家鄉投入行動、為夢想努力，城市就會被點亮，期盼每一位民眾都成為城市願景的一部分，一起打造屬於嘉義的黃金十年。

為便利民眾參與活動，當日縣府前地下停車場將免費開放使用，走進嘉義夢燈區，寫下夢想、見證點燈，在光與希望交織的夜色中，為2026台灣燈會揭開燦爛序幕。

台灣燈會「嘉義夢燈區」將在2月28日晚間點燈。（嘉義縣政府提供）

嘉義夢燈區的光影變化。（嘉義縣政府提供）

