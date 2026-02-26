基隆某市立高中老師罰開合跳800次 教育處：最重可解聘

基隆市一所市屬高中的學生家長投訴基隆市政府，指就讀七年級的女兒被老師不當管教，教育處指出，已經啟動調查。（記者俞肇福攝）

基隆市1所市屬高中教師遭學生家長投訴遭不當管教，家長指女兒成績未達標，被老師處罰開合跳，最高1次要跳800次。基隆市政府教育處長徐嬿立今天（26日）表示將啟動調查，未來經查證若屬實、且情節重大，將依「教師法」及相關規定，由教師成績考核委員會議處，最重將可解聘這名老師，以維護學生受教權益。至截稿前，無法獲知該老師對此事說法。

家長是在2026年1月中旬到教育處陳情，家長表示，女兒剛升上7年級時，每天上學都哭著說，老師每天開口閉口動輒威脅，要學生遵守規定，不然就要記警告、小過；考試成績較差，還會處罰開合跳，女兒說她曾經做到800下開合跳，班上有些男學生還被罰到跳1000下。

該家長說，聽到女兒被處罰要跳800下開合跳時，整個人愣住，怎麼學期都快結束，才說這件事，當初自己安撫孩子，是不是讓孩子覺得「大人都是站在大人這邊」？800次、1000次開合跳，萬一女兒身體發生問題，是老師負責？還是學校要負責？

家長指出，有次老師看到女兒家庭聯絡簿上的數學分數，竟然對她說「妳數學考這個分數，要不要去上特教班」，老師顯然已人身攻擊，且有霸凌的成分。

徐嬿立表示，接到陳情後，立刻致電家長了解過程，並安排教育處人員與家長、學生會面啟動調查機制，請學校對學生提供必要的輔導與心理支持，協助學生情緒穩定，確保學生能安心返校學習。另外，將加強觀察相關教師的教學情形與班級經營狀況持續掌握，以維護校園學習環境的穩定與安全。

基市府副發言人鍾明表示，針對疑似不當管教事件，謝國樑市長高度重視，第一時間指示教育處啟動調查機制，釐清事實，同時啟動學生關懷及輔導措施，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益，市府依法處理，絕不寬貸。

據了解，學校已經完成調查委員會籌組，為求公正客觀，均邀請外部調查委員籌組調查委員會，待調查委員時間敲定，將對授課教師、女學生與老師授課的班上學生展開調查。

