桃機47歲了！服務旅客破9億人次 未來再投資7724億元打造國門

桃機園區綱要計畫第三版審議通過，擬訂2045年發展藍圖。（機場公司提供）

桃園機場公司今（26日）宣布，今天是開航47週年，服務已突破9億人次，也宣布未來將持續投入約7724億元辦理各項園區設施與聯外道路優化，其中機場公司投入5115億，其它政府單位投入1576億，民間參與建設金額預估可達1033億元。

國家發展委員會也在今天審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」，擬訂機場未來（2045年）建設發展藍圖，桃機公司表示，回顧過去一年，第三航廈北廊廳、臨時過夜機坪的啟用，進一步提升了機場整體營運調度彈性與韌性。

桃機公司表示，依照國際機場園區發展條例，針對桃園國際機場必須定期滾動檢討機場園區綱要計畫，綜合國內外局勢及產業發展，擬定桃園國際機場的發展目標與策略，國家發展委員會今日審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」。

計畫擬定2045年，要達到年客運量8380萬人次、貨運量385萬噸的願景，為達成此目標，桃機公司說明，未來規劃投入約7724億元辦理各項園區設施與聯外道路優化，其中機場公司投入5115億，其他政府單位投入1576億，民間參與建設金額預估可達1033億元。

機場公司表示，會持續優化人力調度、動線引導與各項軟硬體服務的同時，也正穩步推進第三航廈、第三跑道等重大建設計畫。

第三航廈北廊廳及臨時過夜機坪順利啟用。（機場公司提供）

桃園機場24小時不打烊。（機場公司提供）

