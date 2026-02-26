為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假首日國道易塞車10路段曝 注意匝道封閉、費率變動

    2026/02/26 18:31 記者吳亮儀／台北報導
    高公局預估228連假首日國道北區南向車流。（高公局提供）

    高公局預估228連假首日國道北區南向車流。（高公局提供）

    明天是228和平紀念日連續假期第一天，交通部高速公路局今天（26日）說明，預估明天國道南向交通量可達平日平均的1.3倍，有10處路段易塞車，並提醒有匝道封閉、費率變動等措施。

    高公局預估，明天國道交通量為平日年平均的1.2倍，其中，南向交通量是平日年平均的1.3倍，相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。高公局也與公路局合作，由高公局於每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊。

    高公局預估228連假首日國道中區南向車流。（高公局提供）

    高公局預估228連假首日國道中區南向車流。（高公局提供）

    高公局預估228連假首日國道南區南向車流。（高公局提供）

    高公局預估228連假首日國道南區南向車流。（高公局提供）

    228連續假期國道交通疏導措施。（高公局提供）

    228連續假期國道交通疏導措施。（高公局提供）

