諾貝爾獎得主中研院談量子科技 讚台灣製程完整具發展絕佳條件

去年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學聖塔芭芭拉分校物理學系榮譽退休教授約翰．馬汀尼斯（Dr. John Martinis）繼2023年造訪台灣後，今天於「中央研究院講座」再以「量子運算的產業轉型：從科研邁向產業」為題發表演說，他認為，台灣在半導體製程與精密製造的深厚基礎，將可為量子科技提供絕佳發展條件。

中研院院長廖俊智在致詞說，馬汀尼斯自2022年起即擔任中研院超導量子電腦計畫顧問，長期與量子團隊密切合作，他不僅具備深厚理論基礎，也能從工程操作與系統建構角度協助中研院在量子研發策略與技術路徑上做出關鍵布局，對中研院研發量子晶片製程技術具深遠助益。

馬汀尼斯自1980年代起投入超導量子位元研究，2019年完成的「量子霸權」實驗。他以多年累積的研發經驗，協助中研院發展超導量子電腦計畫，特別著重「量子位元製程」與「系統工程」的整合。所提出的創新量子位元製程構想，由中研院主導製作與檢測工作，並與工研院及國外團隊合作，於前年共同完成超導量子位元成果，展現台灣在量子硬體研發的技術實力與自主能力。

馬汀尼斯認為，量子電腦從研究邁向實用的關鍵，已從單一實驗突破，轉為能否建立「可規模化、能穩定重複製作的工程系統」，量子晶片製程、系統整合與低溫電路架構，是未來量子電腦發展的核心。而中研院也於今年1月發表自研自製的「20位元超導量子電腦」，在量子晶片製程、位元一致性與系統整合方面取得重要進展，並將開放國內學研界作為軟硬體整合與演算法測試的平台。

談及未來發展，馬汀尼斯認為，量子科技正逐步進入以工程與製程能力為核心的階段。要實現更大規模的量子系統，必須仰賴成熟的製造技術、穩定的系統架構，以及跨領域的整合能力。他看好台灣在半導體製程與精密製造的深厚基礎，認為為量子科技提供了絕佳發展條件。透過學術研究與工程實作的緊密結合，量子電腦有望逐步從實驗室走向更廣泛的研究與應用場域。

馬汀尼斯上午在廖俊智先陪同下晉見總統賴清德，建議台灣應積極投入下世代量子電腦的研發與製造，以發揮我國在製程與研發的優勢與貢獻；賴總統對此深表認同。馬汀尼斯也向總統說，他過去幾年與中研院合作愉快，盼未來擴大合作面向，共同為人類第一台通用型量子電腦原型努力。

