228蘇花南下「清晨5點開始壅塞」 公路局提供行車攻略

公路局提供228行駛蘇花路廊攻略。（公路局提供）

明天起228連假，公路局估算，由於農曆年假期塞車經驗，明天的南下首波車潮將提前，蘇花可能在清晨5點就開始塞，公路局提供今年車潮預估攻略，提醒民眾多利用非尖峰時段，或改搭國道客運，連假期間開放大客車行駛路肩。

公路局指出，依歷年經驗，明天開始的228連假首日，南下全天車次將來到1萬3000輛次，第一波車潮會在清晨5點左右湧現，如果民眾要起個大早避開塞車，行程可能需要再提前，預計將塞到早上11點以後才會緩解。

請繼續往下閱讀...

至於3月1日收假日當天，北上車流預估總量也是1萬3000輛次，上午10時起湧現，車潮將持續到晚上7點。

公路局表示，依照過去經驗，走台9丁不會比較快，時間反而會多花半小時，建議仍台9線蘇花改為主要路線。

公路局指出，228連假蘇花路廊（台9線、台9丁）開放大客車行駛蘇花改路肩、禁止21公噸以上大貨車通行，管制時段從明天27日上午5點到傍晚5點、28日上午7點到11點；3月1日中午12點到傍晚6點，均採雙向管制。

如車流較預期增加，也將依照車流程度適時增加啟動遊覽車、公路市區客運等大車時段性行駛路肩，民眾可在Line搜尋公路局東分局的官方帳號「蘇花即時通」，掌握蘇花最新的交通通阻訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法