    首頁 > 生活

    畢旅3天5250元遭嫌棄 Cheap：現在國旅行情就這樣

    2026/02/26 18:55 即時新聞／綜合報導
    高中生將畢旅行程PO網，質疑行程太過單調，引發熱議。（翻攝自網路）

    高中生將畢旅行程PO網，質疑行程太過單調，引發熱議。（翻攝自網路）

    南部一所高中的學生在網上分享他們的畢業旅行行程，3天2夜每人費用為5250元，其中4餐需自理，讓網友直呼，「行程一點都不有趣」。對此，百萬網紅Cheap表示，現在物價就這樣，想要低價格又高質感簡直是作夢。

    Cheap在臉書發文表示，該校畢旅3天2夜行程包括台中文化創意園區、一中商圈、審計新村、城市探索與麗寶樂園。他認為行程是很爛沒錯，但三天兩夜「住宿+車+保險+門票」，且苗栗尚順還是不錯的飯店，四人房一晚要價3900元，麗寶樂園門票則是799元，還要租車、保險、吃飯，這樣5250元還嫌貴？

    Cheap認為，如果多去幾個付費景點、吃幾個合菜，團費直接飆到7、8千元，留言區就又要罵「為什麼要7千？」、「合菜靠北難吃」、「加一點可以出國了」。

    Cheap說，簡單來講，要爽就要花錢，便宜就是爛，但學生想要「低價格又高質感」，簡直是作夢。反問，「你自己排兩天三夜看看要花多少錢，不知道國旅行情嗎？現在物價就這樣啊」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「國旅的價位就是這樣了」、「十年前去花蓮的畢旅就5400了，現在5250很公道了」、「這價格根本佛」、「5250元，國旅光兩晚住宿費就不夠」、「以台灣來說，真的便宜了」、「含樂園門票真的合理」、「長大以後：早知道以前畢旅就去了」。

