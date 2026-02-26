雨少+冷熱劇變 台中高接梨災損擴大

后里區高接梨果樹嫁接的梨穗，受天候影響，幾乎都是假性著果情形。（記者張軒哲攝）

去年底至今年初寒流接連來襲，加上氣溫劇烈冷熱交替，雨量稀少，重創台中市東勢、石岡與后里高接梨產區。原本完成嫁接、準備迎接花期的梨穗，遭寒害與乾旱雙重夾擊，形成複合型災損，不少果園出現花苞乾枯、授粉失敗及假性著果等情形，整體損害率達2至3成，農民被迫反覆重新嫁接，苦不堪言。農糧署允諾，每公頃可獲救助金6萬2000元。

東勢區是台中市高接梨主要產區，過年前陸續有梨穗受損，東勢區公所初步評估約有三成損害率，等待農糧署相關單位會勘；后里區高接梨年後災情持續擴大。立委楊瓊瓔26日邀集相關單位辦理「后里高接梨梨穗災損」現勘，包括台中市議員陳本添、邱愛珊及農業相關單位人員到場。

請繼續往下閱讀...

后里區果樹產銷班第3班班長林添發解釋，紅色膠帶是去年12月20日前後嫁接的新興梨穗，原本期待年後順利開花結果，未料今年1月天氣忽冷忽熱，「一下子寒流急凍，一下子高溫回升」，導致開花後幾乎沒有正常著果，幾乎都是假性著果情形。

農業部農糧署中區分署長陳尚仁表示，凡有災損的農民應儘速向區公所通報，彙整資料後將啟動四方會勘程序，若確認屬氣候因素造成，將依規定啟動天然災害現金救助，每公頃補助62000元。

楊瓊瓔表示，請求中央單位農業天然災害現金救助，獲陳尚仁允諾，每公頃可獲救助金62000元。

立委楊瓊瓔會勘后里高接梨災情。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法