嘉市黃金風鈴木「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」 3月7、8日登場

今年「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3月7、8日登場，今公布人氣歌手持修、戴愛玲等表演卡司。（嘉義市政府提供）

嘉義市近日八掌溪右岸堤防黃金風鈴木開花約1成，黃花點綴增添春天浪漫氣息。嘉義市政府3月7日、8日將舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」活動，表演卡司今曝光，除有持修等人氣歌手與樂團，壓軸更邀請羅時豐、李雅英熱力登場。

嘉義市長黃敏惠表示，每年2月開始，炮仗花、洋紅風鈴木、黃金風鈴木等花季接踵而來，繁花盛開點綴整座城市，吸引各縣市遊客前來賞花。市府連續2年在花季期間舉辦音樂市集，期盼透過花季結合音樂與市集，打造嘉義春季指標性觀光品牌。

黃敏惠表示，花季音樂市集去年2天吸引超過10萬人次共襄盛舉，今年活動再升級，由嘉義在地的嘉頌重奏團為活動揭開序曲，多組人氣歌手與樂團輪番登台，包括新生代創作歌手持修、嗓音清亮動人的鄧福如、擁有獨特音樂語彙與深刻情感的守夜人與黃玠瑋，復古浪漫氛圍滿溢的icyball 冰球樂團、以療癒旋律圈粉無數的溫蒂漫步，以及唱功爆發力十足的戴愛玲，羅時豐、李雅英壓軸登場。

黃敏惠說，今年市集攤位增為每天60攤，集結文創手作、風格選品與特色美食，讓民眾賞花之餘，邊逛邊吃、邊聽邊拍照，享受春日時光。

