好天氣沒了！228連假雨勢一波波 春雷乍響時間曝

明天天氣狀況。（氣象署提供）

好天氣沒了！中央氣象署預報，未來一週陸續有幾波東北季風、鋒面和華南雲雨區東移，天氣非常不穩定，且明天和下週二（3日）還會有局部雷雨，算是春雷乍響。

氣象署預報員林定宜表示，明起一週會接連有兩波東北季風、兩波鋒面、兩次局部雷雨影響，以及華南雲雨區東移，不只228連假天氣不穩定，未來一整週都是溼溼涼涼的天氣型態。

請繼續往下閱讀...

林定宜說，明天第一波東北季風報到，加上鋒面影響，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨。

「之前已經出現過春雷了，明天和下週也有機會再度出現春雷」，林定宜表示，後天（28日）還會再受到華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都會有短暫陣雨，一直到下週日（3月1日）東北季風才減弱，但仍有華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

林定宜指出，下週一（2日）又有另一波鋒面報到，北部及東北部地區再度轉為短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；下週二（3日）受鋒面通過及東北季風再增強，西半部有短暫陣雨或「局部雷雨」，其它地區有局部短暫陣雨。

林定宜提醒，下週二這波東北季風比較強，屆時北部、東北部入夜和清晨低溫剩15度到16度，白天也僅約20度；下週三、四（4日、5日）兩天會持續受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

未來一週氣溫概況。（氣象署提供）

未來一週天氣注意事項。（氣象署提供）

未來一週天氣不穩定。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法