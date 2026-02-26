為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    成績未達標罰開合跳800次！基隆老師爆體罰 教育處回應了

    2026/02/26 18:14 中央社
    基隆市政府教育處說，已啟動調查，最重可對這名老師予以解聘處分。（資料照）

    基隆市政府教育處說，已啟動調查，最重可對這名老師予以解聘處分。（資料照）

    基隆市某校傳出老師涉不當管教，家長陳情指出，女兒因成績未達標被老師處罰開合跳，最高次數竟達800次。市府教育處今天表示，已啟動調查，最重可對這名老師予以解聘處分。

    家長向校方及基隆市政府陳情，指女兒剛入學時每天都哭著說，老師每天開口閉口動輒威脅要記警告、小過，要學生遵守一切規定，考試成績較差時，還會處罰開合跳，女兒說她曾經做到800下開合跳，有些男生還被處罰跳1000下。

    家長說，聽到800下開合跳當下愣住，怎麼現在才說這件事，心想當初安撫孩子，是不是讓孩子覺得「大人都是站在大人這邊」，跳800次、1000次開合跳，萬一身體出問題，是老師還是學校要負責。

    家長表示，有次老師看到女兒的聯絡簿上數學分數，竟然對女兒說「妳數學考這個分數，要不要去上特教班」，老師顯然已人身攻擊，且有霸凌的成分。

    教育處今天表示，教育處長徐嬿立接獲陳情後，立刻致電家長了解情形，並安排教育處人員與家長、學生會面啟動調查機制，並請學校提供必要的輔導與心理支持，協助學生情緒穩定，確保學生能安心返校學習，另加強觀察相關教師的教學情形與班級經營狀況，持續掌握師生互動，以維護校園學習環境的穩定與安全。

    教育處表示，經查證若屬實且情節重大，將依「教師法」及相關規定，由教師成績考核委員會議處，最重可予以這名老師解聘處分，以維護學生受教權益。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播