超跑最大？1500萬法拉利占停2車格 基隆市交通處說話了…

價值1500萬元法拉利跑車，今天中午停在基隆博愛停車場，因1輛車停在2個停車格中間，被民眾PO上網。（民眾提供）

有民眾今天（26日）14時左右，在臉書「基隆人踹共」粉絲頁貼文與照片，一輛價值1500萬元的法拉利羅馬跑車下午停放在仁愛市場下方博愛停車場，1輛車停2個停車格，貼文一PO出，立即引來民眾關注。記者就此事向基隆市政府交通處查詢，交通處副處長黃詩涵說，不管公立或私人停車場都受法規管理，市府會先開勸導單要求依停車格白線停好，交通處接到記者查詢，停車場管理員有開勸導單，車主也付2輛車停車費離場。

基隆市政府警察局指出，根據交通道路管理處罰條例第56條第1項第9款，汽車駕駛人停車時，有下列情形之一者，處新台幣600元以上1200以下罰款，包括停車時間、位置、方式、車種不依規定。

記者就本事件詢問市府交通處，民眾在路邊停車格、公有停車場違停，依照上述法條開罰，但如果是在私人停車場、且與停車場經營業者取得共識，出場付費付2輛車停車的錢，是否不算違規？該車主停車時有跟停車場管理員取得共識，離場時，共付2台車的停車費150元，博愛停車場停車1小時30元。

黃詩涵說，只要未依規定停放汽車、機車，是有法規可開罰，公部門都會先開勸導單請他改善，如果勸導不改善，還是可據以開罰，請民眾不要違規停車。

資深車評黃聖君指出，這輛法拉利跑車（2025 Ferrari Roma Spider）是超跑旅車，除了駕駛與副駕駛2個席位，後方有2個小座位，主要是用來給駕駛放置物品，並非載人所用。目前這輛法拉利跑車空車售價1350萬元，加上選配，約落在1500萬到1700萬元。

