    元宵迎龜 南甲海靈殿平安米包龜進駐馬公市公所

    2026/02/26 17:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公南甲海靈殿送龜到馬公市公所。（馬公市公所提供）

    馬公南甲海靈殿送龜到馬公市公所。（馬公市公所提供）

    元宵節將至，澎湖南甲海靈殿主任委員項貫福今（26）日由偕同委員，送1隻「平安米包龜」到馬公市公所，馬公市長黃健忠率主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟及主管團隊迎接，依地方禮俗燃放鞭炮，完成迎龜儀式。米包龜安置於一樓大廳，市政團隊與廟方人員一同參拜，為地方祈安納福。

    澎湖元宵是地方重要節慶，各地廟宇依循各自傳承辦理迎龜、乞龜等活動，規模與形式都各具特色，長年延續，已融入社區生活，成就西乞龜文化特色。南甲海靈殿主祀蘇府王爺，致贈平安米包龜到市公所是多年既定行程，象徵節慶祝福與平安心意。

    項貫福說，廟方於元宵期間辦理相關禮俗，贈送平安米龜是例行行程，希望在節慶前為地方祈求順遂，也向第一線行政團隊表達支持。宗教團體持續在自身角色範圍內關心地方事務，與公部門保持良好互動。

    黃健忠說，感謝南甲海靈殿長期關心地方，在節慶時節將祝福帶到市公所。元宵活動多年來深植地方生活，市公所在尊重民間信仰文化的同時，也會把各項行政工作踏實完成，回應市民對公共服務的期待。

    馬公市長黃健忠率全體市公所員工迎接平安米包龜進駐。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠率全體市公所員工迎接平安米包龜進駐。（馬公市公所提供）

