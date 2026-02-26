士林官邸鬱金香展「浪漫滿園」 遊客：今年特別美不拍不行

士林官邸鬱金香花海浪漫滿園。（記者董冠怡攝）

第9屆士林官邸鬱金香展今天開幕，今年以「浪漫滿園」為主題，以至少20種、11萬株來自荷蘭、日本的鬱金香，打造兼具藝術氛圍、戀愛儀式感和園藝特色的春季花藝盛典，展出到3月8日。

主持開幕儀式的台北市副市長李四川繞了一圈盛讚，花開得很漂亮，裝置藝術及擺設頗具巧思，賞花結束後可順道到台北燈節看花燈；日本富山縣礪波市長夏野修也邀請李四月赴日賞花，並且互贈紀念禮物，象徵台日友好。

公園處長藍舒凢說，今年以戀愛旅程為概念規劃展區，大門口的「浪漫席捲」以粉色、紅色鬱金香鋪成大面花海，搭配愛心氣球、無限LOVE意象，展現春風捎來愛意的浪漫氛圍；露天音樂台入口處與礪波市合作「良緣萌芽」，打造戀愛御守牆和日本品種鬱金香，透過日式祈願文化象徵幸福萌芽。

主題園區結合水流花海、花環與大型「MERRY ME」裝置，營造求婚和告白氛圍，建立浪漫儀式感；踏青區以彩虹條帶展現層次，五彩鬱金香形成幸福光譜延伸的「鬱見霓虹」；西式庭園的「浪漫相鬱」除有傳遞愛意的龐大愛心鑽戒、月亮及3D摩天輪，吸引大批人潮駐足停留，排隊等候拍照留下美好回憶。

李四川說，前市長黃大洲每次看到他都告訴他，一個城市一定要有花、一定要有顏色，才是有品味的城市，去年鬱金香展累計38萬人次參觀，今年目標突破40萬人次，大家不妨找時間帶家人、跟好朋友或要求婚的，來士林官邸好好欣賞鬱金香展，下午看完再轉移陣地，晚上到捷運圓山站的台北燈節花博展區賞燈，也是滿好的行程。

與爸媽一起賞花的陳小姐提到，往年固定都會到士林官邸看鬱金香，但常選在快要結束時，所以花況沒那麼漂亮，今年汲取過去經驗，選在開幕首日前來，她心曠神怡地說，「今年的顏色特別鮮豔！」陳爸爸也說，「不拍不行！幫你拍一張，回去再傳給你」，展區設計得很美，每一區都很有特色，會推薦給身邊的親朋好友，也提醒賞花客們往園區內走，還可以看到一座又一座設計師巧手布置的蘭花，千萬不要錯過。

公園處補充，除了靜態花卉展覽，其他還有押花DIY、球根花卉綠化課程、文創市集與街頭藝人展演，士林、天母、北投商圈逾64家特約商店也推出限定優惠，賞花之餘享受美食、文創和休閒體驗，還有「命中註定鬱見你」線上抽獎活動，花季期間兩人比愛心與展區合影，指定貼文上傳並標記（TAG）對方，就有機會抽中溫泉會館泡湯體驗券、名牌香水、鬱金香貓眼手鍊。

除此之外，還有元宵節限定「鬱你相約元宵」活動，攜伴賞花並在指定貼文留言祝福、標記好友，即可抽鬱金香背包、護手霜等「浪漫滿園」好禮。

西式庭園設置大型愛心鑽戒。（記者董冠怡攝）

主題園區大型「MERRY ME」裝置，營造求婚和告白氛圍，建立浪漫儀式感。（記者董冠怡攝）

翩翩飛舞的蝴蝶也來一起賞花。（記者董冠怡攝）

與爸媽一起賞花的陳小姐說，士林官邸的蘭花展區也很漂亮。（記者董冠怡攝）

