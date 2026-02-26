為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    已婚國中主任被爆載按摩女上摩鐵 中市教育局介入調查

    2026/02/26 17:33 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市政府。（記者廖耀東攝）

    台中市大肚區某國中一名已婚主任，遭媒體爆料長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵開房，還被警方臨檢。對此，台中市教育局說明，針對某校主任遭檢舉不當行為，已介入了解並將責請學校依規查察，如涉有請假不實或違失等情事，依規究責。

    爆料媒體指出，台中警方去年在某摩鐵進行例行臨檢，查獲該主任與一名從事按摩女子同處一室，2人稱是好友、僅一起唱歌，且2人衣著整齊，查無非法交易事證；另該主任也被指控，多次在校內宣傳學校女老師對他示愛，造成女老師工作與家庭的紛擾，身心俱疲。

    該校校長回應，這名主任在校教學及行政工作正常，此事被媒體爆料後校方才得知，目前正在釐清調查，由於新聞指主任利用上班空檔，因此會了解其請假狀況是否合規，也不會讓教師個人及人事問題影響教學，校方已啟動關懷機制，進行調查與關心協助。

    教育局表示，為維護校園辦公紀律，教育局已強化出勤管理機制，且多次通函所屬各級學校賡續加強勤惰管理與查核機制，適時實行走動式管理，定期或不定期抽查同仁出勤狀況，端正紀律。

    熱門推播