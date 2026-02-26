為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃機「龍馬舞春」舞動航廈 巨龍翻騰喜迎新春

    2026/02/26 17:28 記者劉信德／桃園機場報導
    18公尺長的巨龍舞進桃園國際機場，旅客都覺得新鮮有趣。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場今日上演一場「龍馬舞春」活動，由18公尺長、重達16公斤的巨龍在航廈內翻騰穿梭，舞龍隊員默契十足、賣力演出，展現勁龍翻騰、飛龍登天的氣勢，為往來旅客獻上熱鬧喜氣的新春祝福，讓機場大廳洋溢濃厚年節氛圍。

    這場活動隨機致贈旅客今年台灣燈會限量「喔熊馬抵嘉」造型燈籠與紅包，吸引不少國內外旅客駐足圍觀。由於在機場巧遇舞龍表演相當難得，旅客紛紛拿出手機錄影、拍照留念，也讓機場商店街與候機室增添濃濃年味與歡樂氣息。

    值得一提的是，舞龍隊一路舞進去年底甫啟用的第三航廈北登機廊廳演出。巨龍在大片落地窗前翻騰起舞，窗外正好有飛機在跑道上滑行起降，為嶄新國門增添喜氣與亮點。

    由彩盟免稅店邀請擔綱演出的國立體育大學舞龍隊，共14位師生快閃登場，實力堅強、屢獲海內外大獎，包括馬來西亞世界舞龍舞獅錦標賽競技龍冠軍、亞洲舞龍舞獅錦標賽多面獎牌與總冠軍，並於全國賽事長年稱霸；近年亦受邀參與總統、副總統就職典禮、台灣燈會及多項國際賽事開幕演出。團隊將於2026年台灣燈會遊行再度亮相，持續以精湛技藝把傳統舞龍文化推向國際舞台。

    舞龍隊一路舞進去年底甫啟用的第三航廈北登機廊廳演出。（記者劉信德攝）

