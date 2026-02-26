好吃又討喜！黃金花椰菜連蟲都愛吃 九如鄉農會著手減少蟲害

黃金花椰菜好看又好吃。（記者葉永騫攝）

金黃色的花椰菜好罕見！屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文近日試種黃金花椰菜，不但討喜好看，而且細嫩口感佳，連蟲都愛吃，龔泰文表示，黃金花椰菜由農友公司提供，試種後因為太好吃了，連蟲都愛，所以蟲害較嚴重，目前還在想辦法改良，希望能達到抗蟲害的效用，再提供給農民種植。

南部氣候溫暖，是主要的蔬菜產地，花椰菜種植北部以白色為主，南部則喜歡綠色的花椰菜，由於民眾的接受度很好，今年雖然菜價下滑，但市場價格每顆都在50元以上，還算平穩，屏東莊姓女農民就表示，選對種植的農產品可以賺錢，選錯就可能賠錢，今年種紅豆、種瓜類都比種菜好，去年高麗菜價格大跌，今年她就不種高麗菜，改種花椰菜，雖然時間較長得超過3個月，但長得很大顆，品質好、非常嫩，開放民眾自採，每顆還有50元。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，去年種植高麗菜的農民太多，因此農委會曾建議農民改種花椰菜，農友公司也研究出黃金花椰菜，他進行試種，黃金花椰菜長的不錯，也呈現出漂亮的黃金色，品質很好，吃起來很嫩，但唯一的缺點就是太好吃了，連蟲都聚集來吃，使得整顆葉子被吃了一個洞一個洞，因此還得再研究改良方式，希望達到更好的方法減少蟲害，等到研究完成後就會提供給農民種植。

九如鄉農會總幹事龔泰文試種黃金花椰菜。（記者葉永騫攝）

黃金花椰蟲害較嚴重。（記者葉永騫攝）

