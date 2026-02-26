大古山光影藝術明試點燈 AR互動手機體驗櫻花飄落美景

打卡地標裝置「山林序章」以桃園市鳥台灣藍鵲為主角，三隻藍鵲分別象徵迎賓、守護、啟程。（蘆竹區公所提供）

「2026蘆竹炫YA農遊季」活動將於27日試點燈，3月7日盛大開幕，活動以大古山登山步道公園為核心，結合科技藝術、在地故事與田園生態，打造出一場橫跨自然與現代對話的光影盛宴；展區的打卡地標「山林序章」以桃園市鳥台灣藍鵲為主角，三隻藍鵲分別象徵「迎賓、守護、啟程」，在星點燈陣與柳樹燈串的映襯下，展現出大古山自然生命的延續與和諧。

呼應2026馬年到來，大型藝術裝置「戲水小馬」以Q版花燈小馬在稻田水波間嬉戲，象徵蘆竹田園精神中不懈向前的力量，而在「青蛙樂園」中，民衆可與化身為樂手的青蛙一同「共舞」，體驗土地的節奏與律動；另「柳影迎光」廊道，以自然垂柳搭配溫潤燈光，重現早期農村夜晚的柔光意象。

沉浸式作品「葡光藤徑」以竹編拱門串聯步道，懸掛紫綠交錯的葡萄造型燈，遊客彷彿進入奇幻的「葡萄園夢境」；「守護之手」則以大型花燈塑造出一雙張開的手，並結合AR互動體驗，民眾開啟手機即可看見櫻花在夜空中飄落的美景。

「農家水車」作品利用竹木結構與流瀑燈模擬灌溉循環，重現古老的水圳文化與農村智慧，而「春．日常」與「春花光亭」則將日常的泡茶、小動物與登山休憩場景藝術化，讓遊客體會「日常就是春天的詩」；此外蘆竹區公所前的迎賓裝置「幸福瓢蟲」，以梅花、瓢蟲象徵幸福降臨。

活動亮點包括「活力健走」、「小農市集—嚴選在地農產與特色好物，品味最真實的蘆竹特色」及「魅力金曲之夜—舞台表演精彩演出，音樂與燈光交織成最動人的夜晚」，並有豐富的抽獎活動。

