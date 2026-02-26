台14線炎峰橋改建全面提升耐洪耐震 預定2029年6月完工

草屯往來國姓、埔里的重要橋梁炎峰橋改建，預定2029年6月完工。（公路局提供）

南投縣草屯往來國姓、埔里重要橋梁炎峰橋，921地震後曾災修加寬，但橋基嚴重裸露，公路局投入12億元改建，採用大跨距及更穩固的深層基礎工法，提升耐洪與耐震等級，今天（26日）舉行動工儀式，工期1200天，預定2029年6月完工，半半施工減少交通衝擊。

1984年第一代炎峰橋竣工通車，國道6號通車前，經由草屯要到國姓、埔里、仁愛等鄉鎮車輛都要行經炎峰橋，是台14線極重要的橋梁。921大地震後橋梁損壞，公路局在2001年進行修復工程並加寬橋面，20多年來，烏溪河床沖刷，以及深槽區變動影響，炎峰橋橋基裸露，影響結構安全，規劃全橋改建工程，今天舉行開工儀式。

公路局中區養護工程分局指出，改建計畫針對全長465公尺、全寬21公尺的橋梁，進行結構優化，投入預算約12億元，針對烏溪深槽區變動頻繁的特性，採用大跨距及更穩固的深層基礎工法，全面提升耐洪與耐震等級，工程完工後將提供符合Q100（百年洪水）的安全標準，提供更加穩定的交通環境。

中區養護工程分局也說，炎峰橋改建完成前，透過科技化管理與即時水位監控，確保極端天氣下的通行安全。而工程採半半施工分階段作業，施工期間將會造成用路人的不便，已要求施工廠商強化周邊交通疏導，配套完善措施，減緩衝擊。

草屯鎮炎峰橋改建工程舉行開工儀式。（公路局提供）

