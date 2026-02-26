打造國際級文化運動產業鏈 陳偉杰促新北大巨蛋落腳淡水

新北市公布大巨蛋第二階段選址結果，淡海二期是優先評估基地之一。（圖由新北市城鄉局提供）

傳出有企業欲在桃園航空城蓋巨蛋型體育場館，新北市大巨蛋現正在淡水、樹林之間選址，新北市議員陳偉杰呼籲選址應重新考量北台灣整體運動及休閒娛樂市場的分布，新北巨蛋若選擇落腳樹林將造成市場排擠，在目標觀眾群、交通動線、商業招商，都將面臨高度重疊與惡性競爭，選淡水才能真正補足北海岸的產業缺口，讓大台北地區均衡發展。

陳偉杰指出，資源重疊不僅是公帑的浪費，更可能導致桃園新北未來兩座場館都面臨經營壓力，淡水本身是熱門觀光景點，還有淡江大橋預計於近期完工通車，屆時淡水與桃園機場、台北港的聯絡將全面打通，若新北巨蛋落腳淡水，可結合淡海新市鎮的廣大腹地，更能與現有的淡水古蹟群、漁人碼頭串聯，打造出具備「海景、古蹟、大型場館」的國際級文化運動產業鏈。

針對淡水交通疑慮，陳偉杰認為，隨淡北道路動工、淡江大橋即將通車在即，交通黑暗期已進入倒數計時，相較於開發飽和、交通壓力已近臨界點的樹林地區，淡海新市鎮更能容納高規格的國際級賽事與大型演唱會，呼籲市府即時針對桃園變因因應，桃園將補足新北西南區的場館需求，新北巨蛋應向北看。

