    平溪天燈節明登場 交管、接駁路線看這裡

    2026/02/26 16:55 記者林嘉東／新北報導
    「2026新北市平溪天燈節」明天在平溪國中點燈。新北市瑞芳警分局提醒，活動期間106線將實施汽機車管制，請民眾多加利用大眾運輸工具或搭乘市府規劃的3條接駁專車路線，以免受困車陣。（記者林嘉東翻攝）

    「2026新北市平溪天燈節」明（27日）在平溪國中登場。新北市政府警察局預估將湧入大量人潮，已公布當天交通管制措施。警方提醒，活動期間106線將實施汽機車管制，請民眾多加利用大眾運輸工具或搭乘市府規劃的3條接駁專車路線，以免受困車陣。

    「2026新北市平溪天燈節」將於27日（本週五）晚間6時至9時30分，在平溪國中舉行。警方指出，活動當日上午10時起至深夜11時止，將針對106線實施汽機車交通管制，從新北市新店區文山路與石碇交流道口開始，一直到瑞芳區106線頂坪路口，這個路段除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，其餘均不得進入。

    警方說，民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站，利用市府交通接駁車服務，搭乘前往會場；其中28日（本週六）規劃3條接駁路線，分別為「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」及「瑞芳火車站—嶺腳寮」。

    瑞芳分局表示，活動期間將動員大量警民力於各路口實施疏導。相關交管資訊將透過警廣及「iPolice」APP即時推播。警方呼籲民眾切勿在管制區域周邊任意違規停車，遵從員警與義交指揮。

    熱門推播