小孩折鴨肉店菜單遭索賠480元 Cheap：店家賠了商譽又退錢

小孩將護貝菜單折出摺痕，遭店家索賠480元，引發網友熱議。（圖取自爆料公社）

有家長帶孩子到宜蘭出遊時，在冬山一家鴨肉店用餐，小孩將實體菜單折出摺痕，遭店家索賠480元，引發網路公憤，業者也趕緊致歉且承諾退費滅火。對此，百萬網紅Cheap批評，菜單本來就是耗材，店家不但賠了商譽，最後還退錢。

Cheap在臉書發文表示，連假期間有家長帶孩子去宜蘭某鴨肉店吃飯，沒注意到小孩在拿著菜單把玩，並把護貝菜單對折，遭到店家要求賠償480元，理由是當初只印了20份，設計加上影印費用是9600元，所以一張菜單就是480元，後來被炎上後，店家火速道歉並承諾退費。

Cheap認為，480元比高級法餐的菜單還貴了，且菜單是拿來翻的，不是拿來供奉的，店家根本是把耗材當成傳家寶來索賠。菜單本來就是耗材，它這種還是麥克筆在上面塗寫，再擦掉的那種一般菜單，孩子又不是拿剪刀故意剪碎，不解為什麼要人家賠償「設計費」？他直言，這種菜單彩印加護貝賠個100塊差不多，還坑人家480元，家長承認小孩有錯，也願意賠償，但不代表要當盤子。

Cheap批評，小吃店主打的是「人情味」和「親民」，結果卻在這種地方斤斤計較，「真的low爆了，為了賺480元，不但賠了商譽，最後還退錢」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「為了菜單準備收攤」、「賠單純的印製費可以接受，但設計費不能算在裡面吧」、「可以賠錢，但480也太誇張」、「不要怪大家害怕國旅」、「480感覺是在教訓消費者，但社會輿論在教訓老闆，老闆這筆帳划算嗎？」、「折舊還不知道怎麼算呢」、「會煮菜不代表會做生意」、「先不說店家態度，這種陽春的菜單含設計費要這價錢也很不合理」。

