    育兒減少工時計畫限設籍北市 勞工陣線協會：恐涉及「出生地歧視」

    2026/02/26 16:49 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。（資料照）

    台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，並規定僅適用於登記設立在北市的事業單位，以及設籍北市的勞工。對此，勞工陣線協會秘書長楊書瑋提醒，現行計畫會造成差別待遇，恐涉及「出生地歧視」問題，導致企業內部的分歧。

    北市勞動局表示，目前首波實施對象為設籍北市的事業單位、員工也必須是設籍北市的勞工，事業單位需提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少1小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課。

    勞動局指出，市府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家事業單位最高補助10萬元，由企業自主提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止，計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。每名受僱者最高補助為1萬5千元，每家事業單位的總補助上限為10萬元，今年初步編列的補助預算約550萬元。

    勞工陣線協會秘書長楊書瑋表示，目前《性別平等工作法》第19條，民眾受僱於30人以上雇主者，為撫育未滿3歲子女，可請求每天減少工作時間1小時（無薪）或調整工作時間；未滿30人雇主則經協商合意亦可適用，北市府將政策放寬到12歲以下，尤其是台灣近年面臨少子化的問題，育兒的雙薪家庭壓力都很大，像是職場僵化、公托不易，不少家庭無法負擔養育兒女的經濟重擔，北市有發現雙薪家庭的照顧需求，相當樂觀其成。

    不過，楊書瑋也指出，雖然計畫仍在初步階段，但是每間公司員工組成不一，有些人來自新北、桃園，並未設籍在台北市，就不適用於現行計畫，會造成差別待遇，恐涉及「出生地歧視」，導致企業內部的分歧。

    楊書瑋說，本次計畫提出的時程相對倉促，像是人資部門、議員也質疑相關細節、配套也不明，像是雇主是否需要在提出申請時，就與員工協商好，1週有幾天要縮減工時，或是員工可以臨時向雇主提出，面對臨時情況雇主有無權利拒絕員工等。

