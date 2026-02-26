免費營養午餐辦不辦？新北仍在盤整資源 綠營籲儘速跟上

北北基桃目前僅新北市尚未宣布是否跟進免費營養午餐政策，市府表態支出甚巨，政策執行需謹慎避免預算排擠，正在盤點所有資源，且不排除任何可能性。（記者黃子暘攝）

北北基桃目前僅新北市尚未宣布是否跟進免費營養午餐政策，市府表態支出甚鉅，政策執行需謹慎避免預算排擠，正在盤點所有資源，且不排除任何可能性，距離9月新學期仍有充裕時間規劃。新北市議會民進黨團總召陳永福等幹部表示，新北市身為全國人口最多的直轄市卻未跟進，已與首都生活圈發展明顯脫節，相對剝奪感已產生，呼籲市府把握115學年度新學期契機，儘速上路。

針對此議題，市長侯友宜在上午受訪時表示，新北市孩子最多，市府必須要檢討所有的財政資源，還有相關配套措施一定要做完全的準備，才能夠永續照顧兒童，一定提供健康、營養、優質營養午餐給孩子。

陳永福、副總召李倩萍說，新北市115年度總預算規模創歷年新高，達2605億元，免費營養午餐政策每年約需46億元，占整體預算比例僅約1.8%，以新北市的財政條件而言，並非做不到；回顧已開跑的「鮮奶幸福週」政策，當初民進黨議員多次要求市府應該接續中央政策「班班有鮮乳」照顧學童營養，市府一度推托預算不足，最後也是台北市開始說要續作，新北市才推出政策，如今免費營養午餐已成為各縣市共同方向，市府不應再消極以對。

幹事長周雅玲、書記長李宇翔表示，新北周邊的桃園市早就推動，台北、基隆9月開始實施，新北家長感受相對剝奪感，同為首都圈，卻面臨不同福利待遇，市府若持續觀望，只會讓落差持續擴大，目前全國僅剩新北、嘉義市尚未實施免費營養午餐，呼籲市府儘速提出具體時程。

