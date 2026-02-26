獨家》技職與普通大學整合首例！ 私立修平科大董事會今通過與暨南大學整併意向案

跨技職與普大公私整合首例！私立修平科大擬捐國立暨南國際大學。修平科大今日召開董事會啟動整合案。（記者林曉雲翻攝學校官網）

少子化加速重塑高教版圖，國內首度傳出私立科技大學擬將校產整合至國立一般大學的新型態合作模式。本報記者獨家掌握，位於台中市的私立修平科技大學今（25）日召開董事會，通過與「國立暨南國際大學」整併意向案，並規劃115學年度停招。

教育界指出，過往私立華夏科技大學和國立台灣科技大學整合皆技職體系，正進行中的私立中華大學和國立清華大學整合則為一般高教體系，修平科大和暨大整合案，將成為跨越技專體系與一般大學體系的公私整合首例，象徵台灣高教轉型進入新階段，也可能成為未來高教資源重新配置的重要觀察指標。

修平科大說明，創校60週年培育數以萬計產業人才尖兵，盼延續創辦人創校育人初衷，董事會今日通過與「國立暨南國際大學」整併意向案，以求教育之永續，在未來推動過程中，兩校將針對學生受教權益、教職員工聘任、校務相關規劃等進行研討，而修平科大必定以保障校內教職員工生權益為優先的前提下，審慎研擬整併事宜，並將擇期分別辦理教職員工生說明會、廣納建言、集思廣益，汲取意見及研究決議，完備整併計畫書，並規劃115學年度停招相關事宜。

不同於過去部分私校因財務困境而被動退場，相關人士表示，修平科技大學財務體質穩健、長期營運正常，校務基金及特種基金逾10億元，董事會主動因應少子化與高教結構變遷所進行的前瞻性規劃，私校在體質尚佳時提出轉型構想，有助教育資產延續並提升整體公共效益，也為退場機制開創不同路徑。

修平科大創辦人林湯盤於1961年自力創辦樹德家政專科學校，歷經技術學院到科技大學，設校60年，在學學生約3000人，教職員工200多人，是中部具代表性的技職校院之一，每年添購全新教學設備逾千萬元，校地主要採台糖土地使用模式，資產運作具彈性，使學校在面對環境變動時保有規劃空間。

另一方面，國立暨南國際大學近年在校長武東星推動下，招生與註冊率持續提升，並積極新增學系、強化國際化與跨域發展，校務表現穩定成長。高教界認為，若暨大取得台中據點，將有助拓展都會招生市場，修平科大原有機械類、車輛類、電機類等工程及科技領域，與暨大既有的人文社科與管理強項形成互補，有望進一步提升整體競爭力。

教育部表示，尚未收到正式申請，修平和暨大兩校須提出整併計劃書，各自召開校務會議等完成校內程序，若涉及校產捐贈與法人調整，教育部將依相關法規審查，保障學生與教職員權益。

