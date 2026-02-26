為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    友善購物再升級！澎湖區漁會魚市優化交通動線 提供菜籃車借用

    2026/02/26 16:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖區漁會提供購物菜籃車借用服務，讓友善購物再升級。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會為營造更安全、友善的採買環境，並配合澎湖邁入超高齡社會結構，魚市場近期啟動交通動線優化及時段性交通管制措施，透過人車分流、出入口管制及現場動線引導，有效降低尖峰時段壅塞與擦撞風險，全面提升市場購物安全品質，讓民眾能在安心無虞的環境中選購最新鮮的在地漁產品。

    澎湖區漁會表示，魚市場向來是澎湖民眾每日採買的重要據點，清晨及假日人潮尤為集中，推車、機車與行人交織頻繁，潛藏安全風險。因此特別規劃周邊交通改善措施，加強指示標誌與人員引導，優化整體動線秩序，兼顧交易效率與公共安全。

    除交通安全升級外，澎湖區漁會也考量高齡者實際需求，貼心推出「購物提籃借用服務」，長者可至服務台登記借用提籃，將選購魚貨集中放置，減輕手提負擔，讓採買過程更加便利輕鬆，充分展現對長輩族群的關懷與尊重。

    澎湖區漁會強調，魚市場不僅是漁產品交易平台，更是凝聚地方情感的重要場域。未來將持續推動安全管理與高齡友善措施，打造兼具效率、溫度與品質的現代化魚市場環境，讓民眾買得安心、提得輕鬆，共同提升澎湖漁業整體形象與服務水準。

