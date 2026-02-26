桂竹、孟宗竹編織女神 高雄彌陀「竹編媽祖」亮相迎元宵

「竹田竹編工作室」李冠霆老師（左）特地向媽祖上香，祈求賜予創作靈感。（記者蘇福男攝）

高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造1尊「螺絲媽祖」；無獨有偶，昔日以竹編、草蓆為業的彌陀區，海尾朝天宮今年也打造1尊220公分高的「竹編媽祖」，將於28日「彌陀元宵嘉年華」熱鬧登場遶境。

彌陀區濱海且以虱目魚養殖為業，境內4間媽祖廟組成聯誼會，每年輪流舉辦元宵節活動，今年輪到海尾里朝天宮主辦，廟方委由在地「竹田竹編工作室」李冠霆老師團隊，以竹篾、竹片打造1尊220公分高「竹編媽祖」，今天大功告成供奉在朝天宮正殿，將於28日「彌陀元宵嘉年華」熱鬧登場遶境。

請繼續往下閱讀...

朝天宮主委宋清輝表示，海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心，十幾年前舊廟拆除重建，預計明年落成入火安座，因當地昔日以竹編、草蓆為業，因此今年元宵嘉年華委由「竹田竹編工作室」以竹編打造媽祖，凸顯在地文化特色。

竹田竹編工作室近幾年參與岡山燈藝節和衛武營台灣燈會，團隊創作有口皆碑，李冠霆表示，整尊竹編媽祖由桂竹和孟宗竹打造而成，跳脫媽祖傳統莊嚴造型，希望塑造活潑優雅、更富藝術氣息的女神形象，整件作品由團隊3人以1個半月分工完成，其中，媽祖臉部神情最難呈現，他還為此特地向媽祖上香祈求賜予創作靈感。

宋清輝表示，2026玩宵彌「彌陀元宵嘉年華」週六、日在海尾朝天宮熱鬧登場，28日傍晚主燈點燈儀式，竹編媽祖婆將領軍變裝嘉年華，並有舞台走秀比賽、藝人歌手接力開唱、在地團體演出、街頭藝人表演、親子文化DIY體驗、在地手作互動活動和快樂歷險記劇團沉浸式互動演出，歡迎各地民眾踴躍前來共襄盛舉。

高雄彌陀朝天宮以竹篾、竹片打造1尊220公分高「竹編媽祖」，造型活潑優雅、更富藝術氣息。（記者蘇福男攝）

高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造一尊「螺絲媽祖」。（記者蘇福男攝）

彌陀海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法