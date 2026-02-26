為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桂竹、孟宗竹編織女神 高雄彌陀「竹編媽祖」亮相迎元宵

    2026/02/26 16:18 記者蘇福男／高雄報導
    「竹田竹編工作室」李冠霆老師（左）特地向媽祖上香，祈求賜予創作靈感。（記者蘇福男攝）

    「竹田竹編工作室」李冠霆老師（左）特地向媽祖上香，祈求賜予創作靈感。（記者蘇福男攝）

    高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造1尊「螺絲媽祖」；無獨有偶，昔日以竹編、草蓆為業的彌陀區，海尾朝天宮今年也打造1尊220公分高的「竹編媽祖」，將於28日「彌陀元宵嘉年華」熱鬧登場遶境。

    彌陀區濱海且以虱目魚養殖為業，境內4間媽祖廟組成聯誼會，每年輪流舉辦元宵節活動，今年輪到海尾里朝天宮主辦，廟方委由在地「竹田竹編工作室」李冠霆老師團隊，以竹篾、竹片打造1尊220公分高「竹編媽祖」，今天大功告成供奉在朝天宮正殿，將於28日「彌陀元宵嘉年華」熱鬧登場遶境。

    朝天宮主委宋清輝表示，海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心，十幾年前舊廟拆除重建，預計明年落成入火安座，因當地昔日以竹編、草蓆為業，因此今年元宵嘉年華委由「竹田竹編工作室」以竹編打造媽祖，凸顯在地文化特色。

    竹田竹編工作室近幾年參與岡山燈藝節和衛武營台灣燈會，團隊創作有口皆碑，李冠霆表示，整尊竹編媽祖由桂竹和孟宗竹打造而成，跳脫媽祖傳統莊嚴造型，希望塑造活潑優雅、更富藝術氣息的女神形象，整件作品由團隊3人以1個半月分工完成，其中，媽祖臉部神情最難呈現，他還為此特地向媽祖上香祈求賜予創作靈感。

    宋清輝表示，2026玩宵彌「彌陀元宵嘉年華」週六、日在海尾朝天宮熱鬧登場，28日傍晚主燈點燈儀式，竹編媽祖婆將領軍變裝嘉年華，並有舞台走秀比賽、藝人歌手接力開唱、在地團體演出、街頭藝人表演、親子文化DIY體驗、在地手作互動活動和快樂歷險記劇團沉浸式互動演出，歡迎各地民眾踴躍前來共襄盛舉。

    高雄彌陀朝天宮以竹篾、竹片打造1尊220公分高「竹編媽祖」，造型活潑優雅、更富藝術氣息。（記者蘇福男攝）

    高雄彌陀朝天宮以竹篾、竹片打造1尊220公分高「竹編媽祖」，造型活潑優雅、更富藝術氣息。（記者蘇福男攝）

    高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造一尊「螺絲媽祖」。（記者蘇福男攝）

    高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造一尊「螺絲媽祖」。（記者蘇福男攝）

    彌陀海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心。（記者蘇福男攝）

    彌陀海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播